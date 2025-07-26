Еда, которая истощает: почему стоит дважды подумать, прежде чем есть обработанное мясо

Ощущение постоянной усталости может иметь множество причин, и одна из них – ваш ежедневный рацион. Часто мы списываем недостаток энергии на стресс или недосып, но иногда дело в том, что именно мы едим.

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Новые научные данные указывают на неожиданный продукт, который может влиять на уровень физической и умственной активности. Исследование показало: некоторые популярные блюда способны незаметно истощать организм ежедневно, пишет eatthis.com.

Недавно опубликованное исследование в журнале Nutrients выявило связь между употреблением обработанного мяса и повышенным уровнем физической и ментальной усталости. Ученые изучали 20 взрослых участников в возрасте от 25 до 35 лет, анализируя их кишечный микробиом и то, как он влияет на общее состояние энергии.

Из всех продуктов, которые потребляли участники, именно обработанное мясо оказалось связанным с ухудшением самочувствия – как на физическом, так и на умственном уровне. Люди, которые чаще ели такие продукты, сообщали о снижении энергии и усилении чувства усталости.

Впрочем, авторы исследования отмечают: это лишь наблюдения, и причинно-следственная связь еще не доказана.

"Мы заметили, что потребление большого количества обработанного мяса часто сопровождается ментальной усталостью. Однако сложно утверждать, что именно это является причиной. Мы фиксируем только связь, а не уверены, что одно событие вызывает другое", – говорит доктор медицинских наук Али Булани.

Его коллега, доктор философии Лори О. Байерли, добавляет: "Это лишь первое, пилотное исследование. Мы хотим, чтобы другие ученые обратили внимание на этот вопрос и проверили, получат ли они подобные результаты".

Несмотря на то, что тема требует дальнейших изучений, эксперты советуют ограничить потребление обработанного мяса уже сейчас.

Специалист по питанию Саманта Кассетти объясняет, что даже если время от времени съесть, скажем, полоску бекона – это вряд ли нанесет вред, но регулярное употребление таких продуктов не является полезным.

"Если вам хочется иногда полакомиться беконом или вяленым мясом – это нормально. Но я не советую включать их в свой ежедневный рацион. Когда вы отказываетесь от чрезмерно обработанных продуктов в пользу натуральных, цельных ингредиентов – особенно растительного происхождения – это способствует разнообразию микробиома, снижает риск развития болезней и повышает уровень энергии", – отмечает она.

Кроме повышенной усталости, чрезмерное потребление обработанного мяса также ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями и может даже сократить продолжительность жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что не стоит есть на ужин.

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