Еда, которая изменит вашу жизнь в 20: пять суперпродуктов для энергии и здоровья

Даже если вы добились хорошей формы, питаясь фастфудом и снеками в течение юности, этот подход не будет работать вечно. Важно учитывать, что после 25 лет ваш метаболизм начинает замедляться примерно на 4% каждый год. Итак, если вы привыкли потреблять вредную пищу, рано или поздно это отразится на вашем здоровье и внешнем виде.

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В 20 лет многие люди подвержены дефициту определенных питательных веществ, что может привести к проблемам со здоровьем и набору веса. Чтобы обеспечить себе здоровое будущее, начните изменять свой рацион уже сейчас, добавив к нему полезные продукты, опубликованные eatthis.com.

Сладкий картофель

Большинство женщин в возрасте 20 лет потребляют менее половины необходимого калия в день, а мужчины – всего около 60% от рекомендуемого уровня. Хотя бананы известны как источник этого микроэлемента, сладкий картофель гораздо эффективнее. Она содержит около 20% суточной нормы калия только при 162 калориях.

Калий обеспечивает нормальную работу сердца и способствует выведению излишка соли из организма, что особенно актуально для тех, кто употребляет много обработанной пищи и фастфуда. Это помогает избежать вздутия живота, высокого давления и даже снизить риск инсульта. Кроме того, сладкий картофель богат клетчаткой, что помогает контролировать вес и снижает риск диабета 2 типа.

Постная говядина

И мужчины, и женщины в свои двадцать нуждаются в железе, ведь оно транспортирует кислород по телу и уменьшает усталость. Говядина, выращиваемая на травяном корме, является отличным источником этого минерала.

Женщинам необходимо больше железа, чем мужчинам, чтобы компенсировать потери во время менструации. А во время беременности потребность в железе еще больше возрастает, поскольку она необходима для увеличения объема крови матери и ребенка. Постная говядина также богата белоком и креатином, что помогает поддерживать мышцы и суставы в хорошей форме. Порция в 85 г содержит около 3 мг железа и 20 г белка.

Грецкие орехи

Хотя двадцатые годы могут быть наполнены весельем, это также период неопределенности, часто сопровождающийся стрессом и финансовыми трудностями. Молодые люди в этом возрасте особенно уязвимы к депрессии.

Грецкие орехи богаты омега-3, которые поддерживают работу мозга и улучшают настроение. Кроме того, они могут снижать риск развития рака предстательной железы, легких и кишечника. Всего четверть стакана этих орехов содержит 131 калорию и полную дневную норму омега-3. Ешьте их самостоятельно или добавляйте в каши и салаты.

Молоко, обогащенное витамином D

После 30 лет костная масса начинает снижаться, поэтому важно употреблять достаточно кальция и витамина D в молодом возрасте, чтобы сохранить крепкие кости.

Два стакана (приблизительно по 240 мл) молока, обогащенного витамином D, обеспечат вас половиной суточной потребности в этих питательных веществах. Пейте его как самостоятельно, так и добавляйте в каши или кофе.

Белая фасоль

Молодые женщины часто не получают достаточное количество фолиевой кислоты, а чрезмерное потребление алкоголя еще больше снижает ее усвоение.

Фолиевая кислота необходима для синтеза новых клеток. Если его недостаточно, это может увеличить риск онкологических заболеваний в будущем. Больше всего этого витамина содержится в куриной печени, но белая фасоль – более доступный и полезный источник. Половина стакана фасоли обеспечивает около 25% рекомендованной суточной нормы фолиевой кислоты. Добавляйте ее в салаты, бурито или готовьте вместе с омлетом.

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