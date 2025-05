Еда, которая может сделать лицо старым: особенности и предостережения к рациону

В поисках советов для поддержания здоровья кожи можно перепробовать много методов: от дорогих средств до новейших процедур. Однако поддерживать молодость и красоту кожи можно без баночек, игл и лишних затрат.

Видео дня

Важное значение для поддержания здоровья и нормального состояния кожи играет сбалансированный рацион и определенные продукты, которые могут способствовать молодости и поддержания здоровья эпидермиса. Как ваш рацион влияет на ваш внешний вид, рассказали в Eat This, Not That.

Пища, которая портит лицо

Сахар, в частности добавленный, не только влияет на вашу талию и сердце, но и оказывает значительное влияние на кожу. Высокий уровень сахара в крови, вызванный рафинированными углеводами, может повышать выработку гормонов, которые стимулируют выделение жира, что может негативно сказаться на здоровье кожи. Эти гормональные изменения могут изменять состав кожного жира, делая кожу более склонной к различным проблемам.

Кроме того, чрезмерное потребление сахара не только старит кожу, но и может влиять на другие органы, в частности сердце, иммунную систему и микробиом кишечника. Чтобы поддерживать кожу здоровой, ограничьте потребление добавленного сахара - это поможет сохранить эластичность кожи и общее здоровье организма.

Как предотвратить "проседание" сахара

Сахар не только вредит вашему здоровью, но и вызывает процесс, который разрушает кожу — гликосилирование. Это явление происходит, когда молекулы сахара соединяются с молекулами белков или жиров, образуя конечные продукты гликосилирования (AGEs), которые препятствуют эластичности тканей, провоцируя появление преждевременных морщин или "сахарного обвисания".

Основным фактором в процессе образования AGEs является чрезмерное потребление глюкозы и фруктозы. Это ухудшается под действием ультрафиолетовых лучей, что снижает эластичность кожи и приводит к старению. Поэтому, ограничив потребление добавленного сахара, вы сможете улучшить тонус кожи, ее эластичность и общий вид, и как бонус — избавиться от лишнего веса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты могут улучшить состояние кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.