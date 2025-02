Еда, которая помогает худеть: без чего трудно обойтись в рационе

Соблюдая диету и ограничивая свой рацион, многие люди все еще продолжают бороться с избыточным весом, не получая желаемых результатов. Согласно исследованию, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, причина этого может заключаться в неправильном подходе к питанию.

Исследователи из Института диабета Альберты обнаружили, что для успешного похудения не стоит ограничивать жиры и переходить исключительно на растительную пищу, поскольку ключом к потере веса является увеличение содержания белка в рационе. Почему этот подход был признан более эффективным для похудения, рассказали в Eat This, Not That.

Ученые провели эксперимент среди 44 здоровых людей в возрасте от 18 до 35 лет, чтобы сравнить влияние двух типов диет на метаболизм, а именно краткосрочную с полноценными заменителями пищи и белковым рационом. Для этого участники провели 32 часа в метаболической камере для точного измерения обмена веществ.

Одну группу кормили диетой с высоким содержанием белка (40% белков, 35% углеводов и 25% жиров), а другую — стандартным североамериканским рационом, который преимущественно состоит из большого количества ультрапереработанных продуктов, рафинированных углеводов и добавленных сахаров (55% углеводов, 15% белков и 30% жиров).

Несмотря на одинаковое количество калорий, которые получали обе группы, группа с высоким содержанием белка тратила больше энергии и сжигала больше жира. Таким образом это означает, что не только калории имеют значение, но и их источник. Увеличение потребления белка может ускорить метаболизм, способствуя потере веса у здоровых людей без ожирения.

Это исследование подтверждает, что не все калории одинаковы, и состав рациона имеет значение. Таким образом, диета с высоким содержанием белка может быть более эффективной для похудения, чем стандартный рацион.

