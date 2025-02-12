Еда, которая поможет предотвратить болезнь Альцгеймера: что говорит новое исследование

Средиземноморская диета давно славится своей пользой для здоровья, особенно для сердца. Однако новые исследования обнаружили, что она может иметь еще один мощный эффект – защищать мозг от болезни Альцгеймера.

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Особое внимание ученые уделили оливковому маслу первого отжима, являющегося основным элементом этой диеты. Результаты последних исследований впечатляют: регулярное потребление оливкового масла может помочь замедлить развитие когнитивных нарушений, пишет eatthis.com.

Неудивительно, что исследования, связанные со средиземноморской диетой, обнаружили множество ее преимуществ для здоровья. Одно из последних исследований, опубликованное в Experimental Gerontology, показало, что регулярное употребление оливкового масла первого отжима (EVOO) – важного элемента средиземноморской диеты – может быть ключевым в борьбе организма с болезнью Альцгеймера.

В этом исследовании приняли участие 84 человека, у которых были легкие когнитивные нарушения. Оказалось, что их маркеры болезни Альцгеймера снизились после употребления EVOO. Это, вероятно, связано с антиоксидантными свойствами масла.

"Если мы рассмотрим мозг человека с болезнью Альцгеймера под микроскопом, мы увидим аномальные накопления двух основных белков – амилоида-бета и тау. Окислительный стресс способствует ускоренному накоплению этих белков, поэтому понятно, что антиоксиданты, которые уменьшают или блокируют влияние этого стресса" вролог Йельского университета, специализирующийся на болезни Альцгеймера.

Это исследование может быть недостаточным для окончательных выводов относительно того, способно оливковое масло само по себе предотвращать нейродегенеративные заболевания.

"Мы должны подождать больших рандомизированных контролируемых исследований, чтобы убедиться, что определенная пища или компонент способны предотвратить или лечить нейродегенерацию", - отмечает доктор Фредерикс. Она также подчеркивает, что обширные исследования уже продемонстрировали снижение когнитивных нарушений у людей, придерживающихся средиземноморской диеты. И хотя нельзя точно сказать, как оливковое масло влияет на мозг, новые результаты исследований обнадеживающие.

"Такие небольшие исследования дают интересную информацию о конкретных питательных веществах. Тем не менее, важно понимать, что когда мы пытались исследовать конкретные компоненты средиземноморской диеты для снижения риска ухудшения памяти, большие исследования не показали значимых результатов. Например, исследование омега-3 жирных кислот, витамина Е и других веществ не проявляет".

Поскольку трудно точно определить, как отдельные компоненты диеты влияют на здоровье мозга, возможно, лучше всего будет соблюдать всю средиземноморскую диету, а не фокусироваться только на одном продукте или веществе.

"Моя рекомендация для пациентов такова: важно соблюдать средиземноморскую диету как целостную стратегию для предотвращения когнитивных нарушений. Преимущества этой диеты, похоже, связаны с целыми продуктами и их сочетаниями, а не с конкретными питательными веществами, которые мы можем выделить отдельно", - заключает Фред.

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