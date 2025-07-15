Еда, которая работает на вас: 5 эффектов киноа, о которых вы могли не знать

Киноа уже давно заслужила репутацию суперпродукта, и не зря – ее питательная ценность впечатляет. Это зерно является идеальным выбором для тех, кто стремится к здоровому питанию, ведь оно содержит белки, клетчатку, железо и незаменимые аминокислоты.

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Благодаря универсальности в приготовлении киноа легко интегрировать в ежедневное меню – от салатов до каш. Но самое интересное – это положительные изменения, которые происходят с вашим организмом, когда вы регулярно употребляете киноа. Больше об этом пишет eatthis.com.

Улучшение работы пищеварения

Киноа содержит значительное количество клетчатки, в частности нерастворимой, которая не переваривается, а проходит через желудочно-кишечный тракт, помогая поддерживать регулярный стул. В одной чашке (примерно 185 граммов) вареной киноа – почти 5 граммов клетчатки.

Для поддержания здоровой перистальтики женщинам рекомендовано употреблять около 25 граммов клетчатки ежедневно, а мужчинам – примерно 38 граммов. Увеличение потребления клетчатки также может уменьшить проявления вздутия, газов и другие признаки дискомфорта в желудке.

Поддержание оптимального уровня железа

Киноа является ценным источником железа – минерала, которого часто не хватает в вегетарианском и веганском рационах. Женщины, особенно из-за потери крови во время менструаций, имеют повышенную потребность в этом элементе. Для женщин в возрасте от 19 до 50 лет суточная норма составляет около 18 миллиграммов. Одна чашка вареной киноа обеспечивает примерно 2,8 миллиграмма железа – то есть почти 15% от рекомендуемой суточной нормы.

Ощущение сытости без избытка калорий

Для тех, кто активно тренируется, важно обеспечить организм достаточным количеством энергии перед занятиями, не переедая. Одна чашка вареной киноа содержит около 8 граммов белка, что помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает силы до следующего приема пищи.

Кроме того, в этой порции всего 222 калории – а это довольно скромная цифра для растительного продукта с таким содержанием белка. Еще один весомый плюс – киноа содержит все девять незаменимых аминокислот, поэтому считается полноценным источником белка, что случается не так часто среди растительных продуктов.

Контроль уровня сахара в крови

Поскольку киноа имеет низкий гликемический индекс, она не вызывает резких скачков глюкозы в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом 1 или 2 типа. Для них важно избегать продуктов с высоким ГИ (например белый хлеб), ведь они могут вызвать гипергликемию – чрезмерное повышение уровня сахара в крови.

Если такое состояние длится долго, оно может привести к серьезным осложнениям, в частности поражению нервов (нейропатия) или почек (нефропатия).

Идеально подходит людям, которые избегают глютена

Несмотря на то, что киноа относится к злакам, она не содержит глютена. Это делает её отличным вариантом для людей с целиакией, чувствительностью к глютену или его непереносимостью.

К тому же, многие популярные безглютеновые альтернативы муки – например, картофельная, кукурузная или тапиоковая – почти не содержат ценных микроэлементов. А вот мука из киноа – наоборот, помогает обогатить рацион антиоксидантами и питательными веществами.

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