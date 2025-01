Еда, которая разрушает здоровье сердца: продукты, от которых следует отказаться

Хотя болезни сердца остаются одной из главных причин смертности в мире, однако их все же можно предотвратить. В частности, ограничьте потребление алкоголя, контролируйте давление и уровень холестерина, а также ведите активный образ жизни, выбирая здоровую пищу.

Видео дня

Кроме того, следует избегать обработанных продуктов, особенно мяса, поскольку это самая большая угроза для сердца. Почему это так и как мясо влияет на сердце, рассказали в Eat This, Not That

Обработанное мясо — это удобный и быстрый способ перекусить, однако его регулярное употребление вполне способно навредить вашему сердцу. Последние европейские исследования, которые были опубликованы в Британском медицинском журнале свидетельствуют, что обработанные продукты повышают риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно опасным является обработанное мясо, в частности колбасы, бекон и хот-доги, из-за высокого содержания соли. Такое обработанное мясо содержит значительно больше соли и нитрита натрия, который провоцирует воспаление, способствует образованию холестериновых бляшек и обладает канцерогенным действием, а количество натрия в нем в 8-11 раз превышает его содержание в свежем мясе.

Кроме того, согласно обзору от Оксфордского университета, обработанное мясо может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 18%, что значительно выше, чем у необработанного мяса.

Однако если вы не хотите полностью отказываться от него, выбирайте продукты без нитритов и ограничивайте порцию до 85 граммов не чаще чем раз в месяц. При этом важно увеличить потребление клетчатки для нейтрализации вредных веществ в таких продуктах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой еды следует избегать, что не перегружать сердце.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.