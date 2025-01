Еда, которая улучшит работу кишечника: лучшие продукты с высоким содержанием белка

Если вы хотите похудеть, следует сделать акцент на белковых продуктах. В частности, эксперты советуют потреблять около 1,6-2,2 г белка на каждый килограмм веса ежедневно, чтобы эффективнее уменьшить жир на животе, сохранять чувство сытости и поддерживать мышцы во время похудения.

Какие простые изменения в рационе помогут избавиться от лишних сантиметров и снова чувствовать комфорт, надевая любимые вещи? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Яйца

Яйцо содержит 6 г белка, которых достаточно для поддержания сытости и похудения. Исследования подтверждают, что завтрак с яйцами лучше снижает аппетит в течение дня по сравнению с другими продуктами. Это способствует контролю веса и поддержанию оптимального уровня жировой массы, включая уменьшение жира на животе.

Греческий йогурт

Греческий йогурт прекрасно насыщает, помогает уменьшить вес и объемы талии благодаря высокому содержанию белка. Этот продукт также содержит пробиотики, которые улучшают микробиом кишечника, что способствует уменьшению жировых отложений, в частности в области живота. Кроме того, они снижают воспаление, которое мешает сжиганию жира и способствует набору веса.

Гороховый протеиновый порошок

Четверть стакана горохового порошка содержит около 23 г белка. Добавьте его в смузи, чтобы насытиться, получить энергию и поддержать стабильный уровень сахара в крови. Такой источник протеина уменьшает тягу к сладкому, помогает избежать лишних перекусов и способствует потере веса даже без строгих ограничений калорий.

Лосось

В 100 г лосося содержат около 20 г белка, что делает его отличным выбором для сытного и полезного приема пищи. Эта рыба не только помогает утолить голод, но и помогает контролировать аппетит, способствуя похудению. Регулярно добавляя его в рацион, вы можете улучшить обмен веществ, уменьшить воспаление и улучшить общее состояние здоровья.

Пророщенный тофу

Пророщенный тофу — это отличный источник растительного белка (85 г продукта содержит 11 г белка). Благодаря проращиванию, питательные вещества легче усваиваются организмом, что помогает поддерживать баланс витаминов и уменьшать воспаление. Это полезная альтернатива для тех, кто стремится уменьшить потребление мяса или улучшить пищеварение и обеспечить организм противовоспалительными соединениями.

