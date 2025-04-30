Еда, которая ускоряет работу мозга: что влияет на умственные способности
Чтобы поддержать ясность мышления и избежать проблем с памятью — обратите внимание на то, что лежит в вашей тарелке. Рыба, зелень и даже умеренное потребление вина уже доказали свою пользу для мозга, однако существует более простой шаг к ментальному долголетию.
В частности, чтобы почувствовать эффект и сохранить остроту ума, достаточно съедать хотя бы две порции черники или клубники в неделю. Как именно ягоды помогают избегать плохих выборов и как они влияют на мозг, рассказали в Eat This, Not That.
Даже когда вам хочется сладкого, лучше обратите внимание на горсть свежих ягод. Это позволит избежать избытка сахара из пищи и поддержать когнитивные способности, благодаря содержанию в них флавоноидов. В частности, черника, которую легко включить в рацион, может улучшить сосредоточенность и память, благодаря усиленному кровотоку в мозге.
В частности, многочисленные исследования доказывают, что антиоксиданты в ягодах защищают нейроны, уменьшают вред от стресса и могут замедлить возрастное снижение умственных способностей. А потому, регулярное потребление ягод поддерживает здоровье мозга и сохраняет когнитивные функции как для молодых, так и для пожилых людей.
Кроме того, ягоды богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему, улучшают пищеварение и снижают воспалительные процессы. Регулярное употребление ягод, в частности черники и клубники, помогает поддерживать здоровье сердца, контролировать уровень сахара в крови и защищает от хронических заболеваний.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты могут усугубить работу мозга.
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