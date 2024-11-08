Еда, которая влияет на запах пота: что есть, чтобы нравиться женщинам
Чтобы чувствовать себя уверенно во время свидания, недостаточно только иметь опрятный вид и использовать дорогой парфюм, поскольку весомую роль может сыграть даже ваш естественный запах. В частности, согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Evolution & Human Behavior, именно правильное питание и осознанный выбор продуктов может существенно улучшить ваш естественный запах.
Что именно мужчинам стоит добавить в свой рацион и каких продуктов следует избегать, рассказали в Eat This, Not That. Заботься о себе изнутри, чтобы это стало заметно не только вам, но и другим.
Для определения, как именно продукты в рационе влияют на запах пота, была набрана группа молодых и здоровых мужчин. Исследователи проверили уровень каротиноидов в коже испытуемых и попросили заполнить анкету об их пищевых привычках. Далее, участникам эксперимента дали рубашки для тренировок, а женщин попросили оценить их запах после физической активности.
В конце концов, ученые обнаружили, что женщинам больше нравится запах мужчин, которые едят много фруктов и овощей, чем тех, кто потребляет много хлеба и макарон. Кроме того, употребление мяса, яиц и тофу, также положительно повлияло на запах пота, тогда как диета, богатая углеводами, привела к сильному и почти резкому поту.
Учёные отмечают, что запах - это не единственный фактор, добавляющий мужчинам привлекательности в таком рационе. В частности, благодаря каротиноидам в составе овощей, кожа мужчин приобретает привлекательный оттенок, который нравится женщинам, а сбалансированная диета способствует улучшению ее общего состояния.
Ранее OBOZ.UA рассказал о еде, злоупотребление которой может навредить мужскому здоровью.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.