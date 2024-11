Еда, которая влияет на запах пота: что есть, чтобы нравиться женщинам

Чтобы чувствовать себя уверенно во время свидания, недостаточно только иметь опрятный вид и использовать дорогой парфюм, поскольку весомую роль может сыграть даже ваш естественный запах. В частности, согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Evolution & Human Behavior, именно правильное питание и осознанный выбор продуктов может существенно улучшить ваш естественный запах.

Что именно мужчинам стоит добавить в свой рацион и каких продуктов следует избегать, рассказали в Eat This, Not That. Заботься о себе изнутри, чтобы это стало заметно не только вам, но и другим.

Для определения, как именно продукты в рационе влияют на запах пота, была набрана группа молодых и здоровых мужчин. Исследователи проверили уровень каротиноидов в коже испытуемых и попросили заполнить анкету об их пищевых привычках. Далее, участникам эксперимента дали рубашки для тренировок, а женщин попросили оценить их запах после физической активности.

В конце концов, ученые обнаружили, что женщинам больше нравится запах мужчин, которые едят много фруктов и овощей, чем тех, кто потребляет много хлеба и макарон. Кроме того, употребление мяса, яиц и тофу, также положительно повлияло на запах пота, тогда как диета, богатая углеводами, привела к сильному и почти резкому поту.

Учёные отмечают, что запах - это не единственный фактор, добавляющий мужчинам привлекательности в таком рационе. В частности, благодаря каротиноидам в составе овощей, кожа мужчин приобретает привлекательный оттенок, который нравится женщинам, а сбалансированная диета способствует улучшению ее общего состояния.

