Еда, которую должны есть абсолютно все: продукты, укрепляющие иммунитет

Медицинские работники, работающие с инфицированными пациентами или люди, работающие с большим количеством людей, часто сталкиваются с высоким риском заражения вирусными болезнями. Это особенно опасно в условиях, когда стресс и переутомление могут ослабить их иммунную систему.

Это может привести к ухудшению качества сна и неправильного питания, что еще больше подрывает иммунную функцию, что заставляет задумываться о дополнительной защите своего организма. В Eat This, Not That! рассказали, какую пищу следует есть, чтобы укрепить свой иммунитет, предотвращая болезни и улучшая жизнь.

Противовоспалительная пища

Одно из ключевых средств поддержки иммунной системы – это употребление противовоспалительных продуктов. Хотя воспаление является частью нашего организма, выполняющего свою роль в процессе заживления, однако хроническое воспаление может способствовать развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы уменьшить этот риск, следует включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, например, лосось, семена льна и грецкие орехи.

Продукты, богатые витаминами и минералами

Другие важные пищевые продукты, которые поддерживают здоровую иммунную систему, содержат много витаминов и минералов. Таким образом, рекомендуется употреблять продукты богатые витаминами А, В3, В9, С и D. Кроме того, селен и цинк также играют ключевую роль в поддержании способности бороться. с болезнями. Таким образом, витамин А содержится в молочных продуктах, яйцах, фруктах с оранжевым пигментом и в рыбьем жире. Молочные продукты, яйца и лосось также являются отличными источниками витамина D, а витамины B3 и B9 можно найти в птице, рыбе, орехах, бобах, фруктах и зеленых овощах.

Продукты, которые следует избегать

Чтобы поддерживать иммунную систему и предотвращать воспаление, особенно важно избегать переработанных продуктов, которые могут способствовать воспалению из-за высокого содержания сахара, омега-6 жирных кислот и вредных добавок. Также важно обогатить свой рацион цельными продуктами, содержащими витамины, минералы и противовоспалительные компоненты, для укрепления иммунитета и поддержания общего здоровья.

