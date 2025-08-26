Еда на защите: как питание помогает бороться с раком поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы – одно из самых сложных заболеваний, требующее комплексного подхода к лечению и уходу. Кроме медицинских процедур, правильное питание может значительно облегчить симптомы и улучшить самочувствие.

Некоторые простые пищевые привычки помогают организму получать необходимые калории и питательные вещества, даже когда аппетит снижен. Издание eatthis.com опубликовало четыре основные стратегии, которые советует диетолог для поддержания здоровья при этом заболевании.

1. Пейте высококалорийные коктейли

При раке поджелудочной железы аппетит часто снижается, поэтому дополнительные калории можно получить через напитки. Домашние коктейли позволяют контролировать состав и пользу продуктов.

"Мы часто советуем пациентам готовить коктейли дома, добавляя туда ягоды, несладкий растительный йогурт (например, с кешью), протеиновый порошок на растительной основе, банан и немного растительного молока или сока для разжижения. Это особенно полезно, когда люди непреднамеренно теряют вес, а аппетит снижен. Для многих легче получить дополнительные калории именно в виде напитка, чем пищи", – объясняет врач и доктор философии Дана Эллис Ханнес.

2. Отдавайте предпочтение минимально обработанным продуктам

Цельные продукты лучше перевариваются, чем сильно обработанные, особенно для людей с нарушениями функции поджелудочной.

"Пациенты с раком поджелудочной железы часто сталкиваются с трудностями в переваривании и усвоении пищи, поскольку болезнь влияет на выработку инсулина и панкреатических ферментов. Из-за этого трудно переваривать жареную пищу или продукты с высоким содержанием сахара, такие как белый хлеб или пирожные. Диета с большим количеством цельных продуктов усваивается значительно легче", – говорит доктор Ханнес.

3. Уменьшите потребление жиров

Ограничение жиров помогает контролировать неприятные симптомы, например, диарею или плавающий стул.

"Диарея является распространенным симптомом, потому что жиры перевариваются плохо. В таких случаях советуем диету с низким содержанием жиров и консультацию с врачом относительно панкреатических ферментов. Часто потеря веса происходит из-за плохого усвоения калорий. Поэтому советуем избегать жареных блюд и продуктов, плавающих в масле, а вместо этого выбирать небольшие порции здоровых жиров: авокадо, орехи, семена", – объясняет врач.

4. Следите за достаточным поступлением калорий

Даже если аппетит снижен, очень важно ежедневно получать достаточно калорий для поддержания общего состояния.

"Одна из важнейших задач при раке поджелудочной железы – обеспечить достаточное количество калорий ежедневно. Это бывает проблемой, когда пациенты испытывают спазмы или боль в поджелудочной. Употребление высококалорийной пищи помогает поддерживать силу и энергию", – подчеркивает доктор Ханнес.

