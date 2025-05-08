Еда против молодости: завтраки, которые лучше обходить

Завтрак задает тон всему дню, поэтому важно выбирать продукты, которые поддерживают здоровье, а не вредят ему. Некоторые популярные утренние блюда хотя и кажутся полезными и вкусными, могут ускорять процесс старения организма.

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Избыток сахара, обработанные углеводы и трансжиры – это факторы, которые негативно влияют на состояние кожи, сердца и общее самочувствие. Издание eatthis.com рассказывает, какие завтраки следует ограничить или исключить, если вы хотите оставаться молодыми как можно дольше.

Диетолог Триста Бест отмечает, что многие популярные завтраки, особенно те, которые мы едим на ходу, содержат большое количество сахара и обработанных углеводов, ухудшающих здоровье кишечника и способствующих старению.

Ниже приведено несколько конкретных продуктов, которые следует избегать в рационе.

Блинчики

Блинчики кажутся вкусным завтраком, но из-за большого количества масла, сахара и рафинированной муки они могут не быть полезными для вашего здоровья. Кортни Д'Анджело, магистр наук, отмечает: "Сахар и добавленный жир в блинах могут привести к набору веса. Кроме того, сахар оказывает воспалительное действие, что вредит микробиомам и ускоряет старение".

Бекон и колбасы

Хотя бекон и колбасы являются популярными завтраками, многие виды обработанного мяса могут быть вредными для здоровья. По словам Кортни Д'Анджело, эти виды мяса часто содержат нитраты, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Нутрициолог Жанетт Кимзал добавляет: "Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, показало, что потребление обработанного красного мяса может увеличить риск всеобщей смертности".

Злаки

Хотя злаки кажутся быстрым и простым вариантом завтрака, они могут способствовать старению. Триста Бест отмечает: "Злаки, изготовленные из рафинированной муки, сахара и углеводов, являются воспалительными и могут способствовать увеличению веса и ухудшению здоровья кишечника".

Выпечка

Булочки, мафины и круассаны – все эти вкусные продукты часто содержат большое количество сахара и обработанных ингредиентов, которые могут ускорить старение.

Эми Гудсон, магистр наук и специалист по питанию, отмечает: "Регулярное потребление сахара в таких продуктах может привести к увеличению веса, что в свою очередь повышает риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний".

Она добавляет, что чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать старению кожи из-за образования AGE (конечных продуктов гликирования). Поскольку продукты с высоким содержанием сахара и низким содержанием клетчатки вызывают старение, Гудсон рекомендует выбирать завтраки с высоким содержанием клетчатки и белка.

Лучшие альтернативы завтраку

Диетолог Рэйчел Файн отмечает: "Включение противовоспалительных продуктов в завтрак помогает смягчить процесс старения".

Вместо привычных злаков или блинов, она рекомендует варианты типа яиц из авокадо или овсянки с семенами льна. "Лен – это источник лигнанов, антиоксидантов, а также омега-3 жирных кислот, важных для здоровья сердца и мозга", – добавляет она.

Вместо того чтобы выбирать продукты, которые ускоряют старение, старайтесь обеспечить свой завтрак питательными, противовоспалительными ингредиентами, которые поддержат ваше здоровье на долгие годы.

Ранее OBOZ.UA писал, какие утренние привычки полезны для здоровья.

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