Еда против стресса: что не стоит есть во время напряженных дней

Когда жизнь подбрасывает стрессовые ситуации, наш организм реагирует не только эмоционально, но и физически. То, что мы едим в такие моменты, может либо поддержать наше психическое здоровье, либо ухудшить состояние ещё больше.

Некоторые продукты способны усиливать тревогу, утомлять мозг и нарушать настроение. Поэтому важно знать, каких блюд лучше избегать, когда эмоциональные ресурсы на пределе, пишет eatthis.com.

"Сегодня мы знаем, что воспалительные процессы – это главная причина психических расстройств, включая тревогу, депрессию и хроническую усталость", – подчеркивает доктор Ума Найду, психиатр и диетолог из Гарварда.

По ее словам, воспаление кишечника – это фактически воспаление мозга. Основная проблема – высокообработанные продукты, к которым мы часто тянемся во время стресса.

Диетолог Алиса Блум добавляет: "Обработанные продукты стимулируют выработку дофамина, заставляя нас хотеть еще больше. Когда его уровень падает, настроение резко ухудшается. Чтобы почувствовать тот же эффект снова, нам нужны ещё более обработанные продукты".

Так что во время стресса избегайте этих продуктов: они только ухудшат эмоциональное состояние.

1. Кофеин

Более двух чашек кофе в день повышают воспаление и стимулируют выработку гормонов стресса – кортизола и адреналина. Даже если вы не чувствуете дрожь, избыток кофеина может перегружать надпочечники, говорит Блум. Она советует заменить кофе на зеленый или черный чай, богатый L-теанин, который помогает организму естественно справляться со стрессом.

2. Сахар

"Диета с высоким содержанием сахара способствует инсулиновой резистентности и дисбалансу кишечного микробиома, что вызывает воспалительные процессы в теле и мозге. Это может провоцировать тревогу, депрессию и умственную усталость", – объясняет доктор Найду.

Сахар скрыт не только в десертах, но и в йогуртах, соусах для пасты, кетчупе и мюсли-батончиках. Если бороться с тягой к сладкому сложно, по крайней мере избегайте самых вредных вариантов.

3. Рафинированные углеводы

Простые углеводы лишены питательной ценности и клетчатки, поэтому дают пустые калории и резко повышают уровень сахара в крови. Глютен в некоторых случаях может провоцировать воспаление и даже стать триггером тревоги или депрессии, отмечает доктор Найду.

4. Хлопья для завтрака

Популярные быстрые завтраки часто содержат много сахара и являются высокообработанными. Резкий подъем сахара утром приводит к колебаниям инсулина в течение дня и портит настроение. Лучше выбрать овсянку, богатую клетчаткой, или домашний чиа-пудинг.

5. Искусственные подсластители

Аспартам, сукралоза, сахарин и другие подсластители нарушают микробиом кишечника. "Они обманывают организм, заставляя его думать, что это настоящая еда, вызывая инсулиновую реакцию и желание есть еще", – предупреждает Блум.

6. Переработанное мясо

Колбасы, салями, бекон и другие деликатесы содержат консерванты, которые вредят кишечнику, снижают энергию и ухудшают настроение. Нитриты, добавляемые для сохранения цвета, даже связывают с раком желудка и кишечника.

7. Сладкие напитки

Газированные напитки не только богаты сахаром, но и содержат фосфорную кислоту, которая затрудняет усвоение магния – важного питательного вещества для восстановления после стресса, объясняет диетолог Нина Дахан.

8. Алкоголь

Хотя иногда кажется, что коктейли успокаивают, алкоголь нарушает микробиом, провоцирует воспалительные процессы и может повышать уровень депрессии. Дополнительно напитки часто содержат сахар, что вызывает колебания уровня глюкозы и нарушает сон – а сон критически важен во время стресса.

9. Обработанные растительные масла

Рапсовое, подсолнечное, кукурузное, сафлоровое или виноградное масла содержат много омега-6 жирных кислот, способствующих воспалению и нарушают микробиом. Некоторые эксперты утверждают, что они даже вреднее сахара! Для приготовления дома лучше выбирать противовоспалительные жиры: оливковое масло или сливочное масло от коров травяного откорма.

