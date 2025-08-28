Скрытая причина, почему мы часто выбираем вредную пищу вместо полезной

Почему мы так часто предпочитаем пирожное или печенье вместо полезного батончика из орехов и сухофруктов? Оказывается, дело не только во вкусе, но и в том, как наш мозг воспринимает внешний вид пищи.

Видео дня

Текстура и визуальные ассоциации могут сделать здоровый продукт менее привлекательным, даже если он более питательный. Новое исследование показывает, что глаза нередко определяют наш выбор ещё до того, как мы успеем попробовать еду. Об этом пишет eatthis.com.

Как работает визуальное восприятие?

Психолог-потребитель доктор Катрин Янссон-Бойд из Университета Англии Раскин провела исследование с участием 88 добровольцев. Участникам показали шесть различных видов овсяного печенья, которые они должны были оценить по нескольким критериям:

насколько оно кажется полезным;

выглядит ли оно вкусным;

как воспринимается хрусткость;

уровень приятности;

вероятность покупки только по внешнему виду.

Исследование сосредоточилось именно на визуальном факторе. И оказалось, что текстура играет ключевую роль.

Что показали результаты?

Овсяное печенье выбрали неслучайно: оно одновременно ассоциируется и с пользой (благодаря овсянке), и с вредом (потому что это сладости).

Результаты оказались интересными:

Печенье с более выраженной текстурой участники воспринимали как более здоровое, но при этом – менее вкусное и менее желанное.

Варианты с более гладкой поверхностью казались более привлекательными, хрустящими и вкусными. Соответственно, их чаще готовы были купить.

Итак, на подсознательном уровне люди отдают предпочтение тому, что выглядит менее "полезным", считая его более вкусным.

Доктор Янссон-Бойд делает вывод: производители могут создавать более здоровую пищу, изменяя её визуальную текстуру.

"Сладкие продукты вроде печенья выигрывают от того, что кажутся менее здоровыми, ведь это усиливает ощущение вкуса и стимулирует покупку. Если же производители хотят, чтобы люди чаще выбирали полезное, они могут делать текстуру более гладкой и менее бугристой", – объясняет она.

Стоит ли производителям маскировать здоровое?

Возникает вопрос: должны ли бренды делать свои батончики более мягкими, скрывая кусочки орехов и сухофруктов, чтобы их считали более вкусными?

Диетолог Синтия Сасс из Лос-Анджелеса считает, что все зависит от типа потребителя.

"Есть две группы людей: те, кто выбирает ради здоровья, и те, кто гонится за вкусом", – говорит она.

По ее словам, те, кто ориентируется на здоровый образ жизни, готовы экспериментировать и пробовать новые варианты. Со временем они привыкают к натуральному вкусу и начинают ценить его больше. "Многие признаются, что когда возвращаются к привычным обработанным продуктам, они кажутся им фальшивыми, химическими и даже неприятными", – добавляет Сасс.

Совсем другая ситуация с теми, кто ищет прежде всего вкус. Такие люди часто не видят связи между пользой и выбором пищи: если продукт выглядит "нездоровым", но на самом деле полезен, они этого не осознают.

Как изменить ситуацию?

Вместо того, чтобы скрывать истинную текстуру продуктов, диетолог советует другую стратегию: обучать людей меньше полагаться на вкус как основной критерий выбора.

"Цель в том, чтобы перевести больше людей из категории "искателей вкуса" в тех, кто сознательно выбирает здоровье. А дальше уже предложить им продукты, которые сочетают и пользу, и приятный вкус", – заключает Сасс.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему возникает зависимость от вредных продуктов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.