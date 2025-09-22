Еда против воспаления: что обязательно должно быть на вашей тарелке

Правильный выбор продуктов питания может существенно влиять на здоровье и самочувствие. Некоторые блюда провоцируют воспалительные процессы в организме, а другие, наоборот, помогают их уменьшить.

Сегодня диетологи все чаще отмечают важность включения в рацион продуктов с противовоспалительными свойствами. Издание eatthis.com рассказывает, какие именно продукты стоит ставить на первое место.

По словам Кристофера Мора, доктора философии и диетолога, секрет здоровья заключается в сбалансированном подходе: включать в рацион продукты с противовоспалительными свойствами и ограничивать те, которые его усиливают.

Продукты, которые могут вызывать воспаление, включают рафинированные углеводы, например, белый хлеб, жареную пищу, красное мясо и газированные напитки. Мор предлагает начать с простого: добавить в свой рацион больше продуктов, снижающих воспаление.

Фрукты и овощи

Неудивительно, что во главе списка стоят фрукты и овощи. Помидоры, например, богаты антиоксидантом ликопин, который обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Виноград, болгарский перец и авокадо – это лишь часть свежих продуктов, способных помочь предотвратить хроническое воспаление или смягчить его последствия.

Аляскинский лосось

Употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, особенно важно для сердечно-сосудистого здоровья. "Я рекомендую включать аляскинский лосось, семена чиа, устрицы и семена льна в рацион. Кроме увеличения потребления омега-3, важно ограничить омега-6 жиры, которые содержатся во многих ультраобработанных продуктах", – советует Мор.

Овес

Пищевые волокна помогают уменьшать воспаление, влияя на pH и проницаемость кишечника, что снижает уровень воспалительных соединений. К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся овес, фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена.

Рис и киноа

В семье Мора популярны варианты – Minute Rice, Instant Whole Grain Rice & Cinea и Ready to Serve Brown Rice. Они удобны в приготовлении и содержат клетчатку. Для еще большей пользы добавляйте к рисовым блюдам овощи, черную фасоль и тофу.

