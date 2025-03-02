Еда против времени: как питание помогает сохранить молодость
Старение – это естественный процесс, который нельзя остановить, но его можно замедлить благодаря правильному питанию. Употребление полезных продуктов помогает сохранить энергию, поддержать здоровье и снизить риск возрастных заболеваний.
Диетологи утверждают, что некоторые пищевые привычки могут положительно повлиять на внешний вид и общее самочувствие. Достаточно внести несколько изменений в рацион, чтобы улучшить качество жизни и продлить молодость, пишет eatthis.com.
Минимизируйте потребление нездоровой пищи
Один из самых эффективных способов замедлить возрастные изменения – уменьшить количество потребления сахара. Основной шаг в этом направлении – ограничение обработанных продуктов, содержащих большое количество добавленного сахара.
"Частое употребление фастфуда и сладостей может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Если вы хотите жить дольше и чувствовать себя хорошо, следует избегать таких соблазнов, как печенье или пирожные", – отмечает диетолог Рональд Смит.
Включите в рацион больше рыбы
Увеличение потребления рыбы может оказать положительное влияние на здоровье, особенно с возрастом.
"Рыба содержит значительное количество омега-3 жирных кислот, которые помогают предотвратить развитие различных заболеваний. В частности, омега-3 способствуют здоровью сердца, могут уменьшать риск депрессии и даже играть роль в профилактике онкологических заболеваний", – объясняет Смит.
Если вы не любите рыбу, следует рассмотреть возможность приема омега-3 в виде добавок.
Употребляйте больше ярких фруктов и овощей
Диетолог Лиза Янг рекомендует наполнить рацион овощами и фруктами, поскольку они играют немаловажную роль в сохранении молодости.
"В частности, стоит обратить внимание на ягоды, листовые овощи, цитрусовые, морковь и красный перец. Эти продукты богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые помогают бороться с последствиями старения", - говорит Янг.
Замените мясо на растительные источники белка
Уменьшение потребления мяса и переход на растительные белки, такие как бобы и фасоль, могут способствовать замедлению старения.
"Увеличение количества растительных продуктов в рационе способствует снижению уровня холестерина, стабилизации уровня сахара в крови и уменьшению воспаления в организме", – отмечает Янг. Однако перед кардинальными изменениями в питании следует проконсультироваться с врачом или диетологом.
Не забывайте о достаточном потреблении воды
С возрастом организм становится более уязвимым к обезвоживанию. "Системы, отвечающие за поддержание водного баланса, постепенно ослабевают, например, функция почек. Кроме того, некоторые лекарственные средства могут способствовать потере жидкости", – объясняет диетолог Триста Бест.
Несмотря на то, что вода является лучшим способом поддержания водного баланса, дополнительное увлажнение можно получить из продуктов питания.
"Некоторые овощи и фрукты содержат большое количество воды, например огурцы, кабачки, помидоры, клубника и арбуз. Они не только помогают увлажнить организм, но и снабжают его антиоксидантами, которые замедляют процесс старения", - добавляет Бест.
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