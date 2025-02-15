От оливкового до рапсового: какое масло выбрать для здорового приготовления пищи

Масло – один из основных ингредиентов во многих кухнях мира и выбор правильного вида масла для приготовления пищи может оказать значительное влияние на здоровье. В течение десятилетий мы узнаем больше о том, как разные типы жиров влияют на наш организм.

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Сейчас важно понимать, какие жиры полезны, а каких лучше избегать. Издание eatthis.com рассказывает о лучших маслах для приготовления пищи и их полезных свойствах.

Оливковое масло – лучший выбор

Оливковое масло – это натуральный продукт, получаемый путем измельчения масел и отжима масла. Немаловажно, что при производстве оливкового масла первого отжима не применяют высокую температуру. Это позволяет сохранить все полезные свойства. В обычном или легком оливковом масле используется рафинированное масло, но без химических растворителей.

Оливковое масло богато олеиновой кислотой, которая полезна для сердечно-сосудистой системы. Согласно FDA, олеиновая кислота в оливковом масле помогает снижать риск сердечных заболеваний. Кроме того, оливковое масло содержит антиоксиданты, которые защищают организм от окисления.

Авокадовое масло – еще один отличный вариант

Масло авокадо получают из спрессованной мякоти авокадо. Оно обладает мягким вкусом и высокой точкой дымления, что делает его идеальным для приготовления пищи, а также может использоваться в сыром виде для салатов и заправок.

Масло авокадо богато мононенасыщенными жирами, поддерживающими здоровье сердца, а также содержит витамин Е, который является мощным антиоксидантом. Кроме того, масло авокадо имеет в составе лютеин, который полезен здоровью глаз.

Рапсовое масло – универсальный продукт

Репейное масло получается из семян черного рапса, содержащего около 45% масла. Она имеет нейтральный вкус и высокую температуру дымления, что делает ее отличным выбором для жарки и выпечки.

Масло рапса имеет высокое количество мононенасыщенных жиров, способствующих снижению "плохого" холестерина. Кроме того, она содержит жирные кислоты омега-3 и витамины К и Е.

Сафлоровое масло – легкий вкус

Сафлоровое масло содержит большое количество линолевой кислоты, незаменимой жирной кислоты, которая важна для нормального функционирования организма. Она может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

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