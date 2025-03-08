Еда, разрушающая ваш прогресс в зале: главные ошибки в рационе

Питание играет решающую роль в процессе набора мышечной массы и улучшении физической формы. Даже самые интенсивные тренировки не дадут желаемого результата, если рацион будет состоять из вредных продуктов.

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Важно не только получать достаточное количество белка, но и избегать пищи, которая способствует накоплению жира и замедляет восстановление. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты могут повредить вашим спортивным целям и почему их следует исключить из своего меню.

Откажитесь от добавленного сахара – он способствует накоплению жира

Не все сахара все равно полезны. Следует остерегаться продуктов, содержащих добавленный сахар, в частности выпечки, протеиновых батончиков (нередко перегруженных сахаром) и сладостей. Вместо этого отдавайте предпочтение природным источникам сахара, таким как свежие фрукты и овощи.

Диетолог Мелисса Пфайстер объясняет: "Потребление сахара повышает уровень инсулина, что может способствовать отложению жира. Так что если вам нужен перекус после тренировки, лучше выберите яблоко, а не шоколадный кекс".

Переработанное мясо – под запретом

Продукты, содержащие обработанное мясо – это не лучший выбор для тех, кто работает над улучшением физической формы. Они содержат много калорий, соли и насыщенных жиров, негативно влияющих на организм.

"Обработанное мясо часто содержит нитраты, которые могут образовывать в организме вредные химические соединения, даже связывающие с повышенным риском развития рака", - предупреждает Пфайстер.

Предпочитайте нежирные белки

Чтобы организм получал достаточно полезные вещества, важно сделать акцент на здоровых белках.

"Рекомендую выбирать нежирные источники белка, такие как рыба, курятина и индейка, а также натуральные фрукты и овощи, бобовые, фасоль и цельнозерновые продукты - например, рис или овсянку", - советует диетолог.

Рацион, исключающий вредные продукты, поможет избежать лишнего жира и добиться желаемого рельефа мышц.

Некоторые полезные продукты могут мешать тренировке

Хотя некоторые продукты полезны в общем рационе, их не следует употреблять непосредственно перед силовой тренировкой. Например, цветная и брюссельская капуста, а также брокколи содержат большое количество клетчатки, что может привести к дискомфорту во время выполнения упражнений.

Более легкими для пищеварения перед тренировкой будут вареный картофель или спаржа. Если же ваш организм тяжело усваивает йогурт, лучше избегать его перед упражнениями.

Соблюдая правильное питание, вы сможете добиться максимальных результатов и сделать свое тело сильным и подтянутым!

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