Еда, спорт и баланс: секреты ежедневного рациона известного тренера

Рацион известных фитнес-тренеров часто вызывает интерес, ведь они сочетают любовь к еде со стройной и спортивной формой. В отличие от жестких диет, их подход обычно базируется на балансе и осознанном питании.

Важную роль в такой системе играют простые продукты, контроль порций и регулярность приемов пищи. Один из примеров – ежедневное меню тренера Отем Калабрезе, которая доказывает, что здоровое питание может быть разнообразным и вкусным, пишет eatthis.com.

Общий подход к питанию

Отем Калабрезе – известная американская фитнес-тренер, автор книг по питанию и эксперт по здоровому образу жизни, которая прославилась своим сбалансированным подходом к тренировкам и рациону.

Тренер не использует "волшебных диет" или сложных схем. Она придерживается нескольких базовых принципов: контроль размера порций, баланс белков, жиров и углеводов, минимизация обработанных продуктов (особенно сахара) и достаточное потребление воды.

Она объясняет: "Я хотела показать людям, что питаться для здоровья и постепенно худеть – совсем не сложно. Это не требует голодания, отказа от целых групп продуктов или изоляции от социальной жизни".

Завтрак

Утро обычно начинается с домашней колбаски из нежирного индюшиного фарша, которую она готовит сама с добавлением кленового сиропа, соли, розмарина, перца, мускатного ореха и воды. К этому добавляются запеченные овощи и овсянка с тыквенными специями, ванилью и небольшим количеством сиропа.

"И мне обязательно нужен кофе", – говорит она.

Раньше она часто брала большой сладкий кофейный напиток в кафе, но впоследствии поняла, что он может содержать около 500 ккал и более 80 г углеводов. Теперь она выбирает американо с небольшим количеством сахара и немного несладкого растительного молока.

Перекус после тренировки

После физической нагрузки она обычно ест банан и выпивает белковый восстановительный коктейль (спортивная смесь для поддержки восстановления мышц и роста мышечной массы).

Вода

В течение дня она регулярно пьет воду, чтобы поддерживать гидратацию и контролировать аппетит.

"Я всегда держу при себе бутылку воды. Я заметила, что с трубочкой пью больше воды, хотя, возможно, это просто моя привычка", — рассказывает она.

Ее норма – около 2 л в день. Она добавляет: "В общем правиле нужно выпивать до 3 л воды в сутки".

Обед

На обед она выбирает запеченного лосося, коричневый рис и запеченную цветную капусту с пикантными специями.

"Лосось – мой любимый вариант обеда, потому что он очень сытный. А цветная капуста со специями — это настоящая "зависимость". Мне нравится, что я получаю любимый вкус, но вместо большого количества мяса ем овощи", – говорит она.

Перекус

Она готовит веганский ванильный протеиновый коктейль, добавляя в него замороженную цветную капусту и чернику.

"Я люблю добавлять овощи и фрукты в смузи – это дает больше вкуса, питательных веществ и помогает дольше оставаться сытой", – объясняет она.

Ужин

На ужин обычно цельнозерновые макароны с мясными шариками и небольшой салат с заправкой.

Тренер отмечает: "Я выросла в итальянской семье, поэтому паста – это часть моей жизни, и я не отказываюсь от нее".

Небольшой перекус перед сном

Фрукты – яблоко или горсть ягод. Иногда она позволяет себе десерт из яблока и ореховой пасты.

"Даже тренеры иногда едят сладкое", – подытоживает Калабрезе.

