Еда, укрепляющая здоровье сердца: о чем говорит наука
Правильный выбор продуктов в рационе, может помочь улучшить здоровье. А именно, включение в привычное меню цельных необработанных продуктов, поддерживает сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии, обеспечивая сердцу больше пользы, по сравнению с частым потреблением вредной пищи.
Кроме того, недавние исследования доказало, что потребление сои может снижать риск сердечных заболеваний. К чему пришли ученые, как именно соя влияет на здоровье и для кого она особенно полезна, рассказали в Eat This, Not That.
В исследовании, проведенном в Маастрихтском университете, что в Нидерландах, исследователи изучали влияние соевых орехов на здоровье пожилых людей. Оказалось, что добавление соевых орехов в рацион участников в течение четырех месяцев помогло снизить уровень "плохого" холестерина и артериальное давление, улучшая кардиометаболические показатели.
Однако, несмотря на положительный результат, полагаться на это исследование стоит осторожно, поскольку его профинансировала организация, поддерживающая растительную диету, а привлеченное количество участников для эксперимента было ограниченным. Также, влияние сои может зависеть от ее типа и состава, а потому для окончательного определения эффективности сои, необходимо провести дополнительные исследования.
Кроме того, улучшение состояния кровеносных сосудов может быть результатом не только потребления сои, но и других факторов, таких как большее содержание клетчатки или витаминов в рационе. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и чрезмерное потребление сои может влиять на уровень гормонов, что может быть вредным для некоторых людей. А потому для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуется учитывать различные факторы образа жизни и питания.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какая пищевая привычка укрепляет здоровье сердца.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.