Еда, укрепляющая здоровье сердца: о чем говорит наука

Правильный выбор продуктов в рационе, может помочь улучшить здоровье. А именно, включение в привычное меню цельных необработанных продуктов, поддерживает сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии, обеспечивая сердцу больше пользы, по сравнению с частым потреблением вредной пищи.

Кроме того, недавние исследования доказало, что потребление сои может снижать риск сердечных заболеваний. К чему пришли ученые, как именно соя влияет на здоровье и для кого она особенно полезна, рассказали в Eat This, Not That.

В исследовании, проведенном в Маастрихтском университете, что в Нидерландах, исследователи изучали влияние соевых орехов на здоровье пожилых людей. Оказалось, что добавление соевых орехов в рацион участников в течение четырех месяцев помогло снизить уровень "плохого" холестерина и артериальное давление, улучшая кардиометаболические показатели.

Однако, несмотря на положительный результат, полагаться на это исследование стоит осторожно, поскольку его профинансировала организация, поддерживающая растительную диету, а привлеченное количество участников для эксперимента было ограниченным. Также, влияние сои может зависеть от ее типа и состава, а потому для окончательного определения эффективности сои, необходимо провести дополнительные исследования.

Кроме того, улучшение состояния кровеносных сосудов может быть результатом не только потребления сои, но и других факторов, таких как большее содержание клетчатки или витаминов в рационе. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и чрезмерное потребление сои может влиять на уровень гормонов, что может быть вредным для некоторых людей. А потому для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуется учитывать различные факторы образа жизни и питания.

