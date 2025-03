Пищевая привычка, которая укрепляет сердце

Хотя один прием пищи из нездоровых продуктов не приведет к немедленному сердечному приступу, однако ваша диета все же имеет большое влияние на здоровье сердца, особенно если вы имеете риск сердечно-сосудистых заболеваний. В таких случаях стоит внимательно следить за тем, что вы едите, и добавить больше полезных продуктов в рацион.

Вместе с тем, хотя увеличение количества фруктов, овощей, нежирных белков, цельного зерна и полезных жиров полезно для сердца, основа здоровой диеты — это правильный объем пищи. Что стоит учитывать, формируя рацион для поддержания сердечно-сосудистой системы, рассказали в Eat This, Not That.

В Американской кардиологической ассоциации в своих рекомендациях за 2021 год подчеркнули важность контроля за потреблением калорий для поддержания сердечно-сосудистого здоровья. Так регулирование потребляемых калорий и энергии помогает достичь и поддерживать здоровый вес, что важно для кардиометаболического здоровья.

Согласно исследованию 2018 года, избыточный вес значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в молодом возрасте, и может даже повысить вероятность смерти от сердечных болезней. В частности, лишний вес влияет на факторы риска сердечных заболеваний, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет, которые являются основными факторами развития проблем со здоровьем сердца. Кроме того, ожирение также может привести к повреждению сердечной мышцы, даже без других факторов риска.

Чтобы улучшить здоровье сердца, стоит обращать внимание на размер порций. Использование меньших тарелок или посуды с разделами для различных групп продуктов может помочь визуально уменьшить порции и сделать пищу более сбалансированной. Ведение журнала питания или использование приложений для отслеживания потребляемой пищи также будет способствовать контролю калорий. Чем больше вы внедряете эти привычки, тем легче вам будет улучшать здоровье и следить за весом.

