Пищевая привычка, которая способствует лечению болезни Паркинсона

А знали ли вы, что не только генетическая предрасположенность может стать причиной развития болезни Паркинсона? Прежде всего, чтобы снизить риск развития этой болезни после 50 лет, необходимо минимизировать воздействие пестицидов, тяжелых металлов и избегать травм головы.

Наукой доказано, что моторные и немоторные симптомы у больных Паркинсоном помогает улучшать регулярная физическая активность, избежание токсинов и сбалансированное питание. Почему рацион занимает важное место в профилактике болезни и какая диета показала лучшие результаты, рассказали в Eat This, Not That.

В журнале Movement Disorders Journal было опубликовано исследование, в котором сравнивали свойства рациона с низким содержанием жира и высоким содержанием углеводов по сравнению с кетогенной диетой. Для этого, исследователи случайным образом распределили 47 пациентов на две группы и в течение 8 недель изучали их результаты.

Исследование показало, что обе диеты — с низким содержанием жира и кетогенная — улучшают двигательные и немоторные симптомы болезни Паркинсона. Вместе с тем, кетогенная диета показала лучшие результаты в уменьшении боли, усталости и улучшении когнитивных функций. Таким образом, это может быть полезно для уменьшения симптомов, которые могут привести к инвалидности, а также проблем со сном и памятью.

Стоит отметить, что кетогенная диета давно используется для лечения эпилепсии, и современные исследования подтверждают ее эффективность. Она имитирует метаболизм голодания, что помогает уменьшить приступы и улучшить состояние мозга, что может быть полезно и при других неврологических расстройствах. Кроме того, она влияет на энергетический обмен в мозге, что делает ее перспективной стратегией поддержания здоровья.

