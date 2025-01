Опасные продукты: какая пища может спровоцировать развитие болезней

Если вы следите за своим питанием, чтобы поддерживать фигуру в форме, обратите внимание, что еда также может незаметно влиять на состояние здоровья. В частности, некоторые популярные продукты способны вызвать проблемы с пищеварением или даже хронические заболевания.

Чтобы избежать возможных рисков, следует внимательно изучать состав и происхождение пищи, поскольку правильный выбор продуктов поможет улучшить здоровье и самочувствие. Какие продукты стоит ограничить в рационе, поскольку они способны ухудшать здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Рапсовое масло

Рапсовое масло содержит много жиров омега-6, которые могут провоцировать воспаление. Кроме того, если омега-6 в рационе в три раза превышает омега-3, это может вызвать хроническое воспаление, риск диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых болезней. Его чрезмерное потребление часто связано с обработанными продуктами и соевым маслом. Уменьшение этих масел в рационе поможет улучшить здоровье.

Устрицы

Устрицы могут быть частью здорового рациона, однако сырые устрицы иногда вызывают серьезные заболевания. Бактерия Vibrio vulnificus, заражающая устрицы, может вызывать диарею, рвоту, кожные реакции и даже опасный для жизни сепсис. Чтобы избежать рисков, отдавайте предпочтение тщательно приготовленным морепродуктам с низким риском инфекций.

Фитнес-батончики

Протеиновые батончики часто содержат много жира и сахара, что может навредить здоровью. Чрезмерное потребление белка создает дополнительную нагрузку на почки. Исследование 2019 года показало, что диета с низким содержанием углеводов и высоким белковым потреблением повышает риск хронических болезней почек. Поэтому, выбирайте батончики с минимумом сахара и жиров и потребляйте белок в пределах нормы.

Тартар из говядины

Тартар из сырого говяжьего фарша и яичного желтка может быть источником опасных бактериальных инфекций. Потребление сырого мяса связывают со вспышками пищевых заболеваний, таких как кишечная палочка E. coli. Кроме того, у беременных сырое или недоваренное мясо может вызвать токсоплазмоз, что несет серьезные риски для здоровья.

Промытая зелень

Пакет с порезанными и промытым салатом важно использовать быстро, чтобы избежать риска заражения бактериями, такими как сальмонелла. Исследование показало, что жидкость из листьев салата может способствовать стремительному размножению этих бактерий всего за несколько дней. Это может вызвать опасные симптомы, как лихорадка или диарея, а потому всегда проверяйте свежесть салата и используйте его сразу после открытия.

