4 гигиенические привычки, из-за которых вы можете заболеть

Уход за собой важен для психического и физического здоровья. Вы можете принять контрастный душ, чтобы взбодриться или принять теплую ванну с маслами и солью, чтобы восстановиться и лучше спать в течение ночи.

Помните, что грязная кожа – это не только эстетически непривлекательно, но и представляет угрозу для состояния здоровья. В Eat This, Not That поделились некоторыми гигиеническими привычками, что могут навредить и от которых следует избавиться.

Важность гигиенических привычек

Ежедневная гигиена важна для предотвращения инфекционных заболеваний, поскольку водные процедуры помогают удалять бактерии и вирусы с поверхности кожи. Регулярное мытье рук, лица, тела, а также чистка зубов необходимы не только для хорошего вида, но и для здоровья. Помните, что гигиена помогает избежать проблем с грибками, вшами и воспалением кожи.

Не мыть руки с мылом

Не забывайте мыть руки, поскольку это важный способ избежать заболеваний. Микробы не только могут быть опасными для кожи, но и передаваться через прикосновение к лицу. Таким образом, микробы могут попасть в пищу, что повышает риск желудочно-кишечных заболеваний.

Не мыть каждую часть тела под душем

Очищение всех частей тела во время душа или во время принятия ванны, важно для предотвращения различных болезней. В частности, тщательно мойте подмышки, зону под грудью, паховую область, ягодичные складки и другие зоны, поскольку они могут быть влажными и благоприятными для развития микробов и инфекций.

Не используете зубную нить

Чистить зубы нужно, но не менее важно использовать зубную нить, чтобы достичь полноценной очистки. Зубная нить удаляет остатки пищи и налет, куда зубная щетка не достает, что предотвращает кариес и другие проблемы. Регулярное использование зубной нити поможет поддерживать здоровье всей ротовой полости.

Чрезмерное умывание лица

Очищайте лицо ежедневно, чтобы избавиться от жира, макияжа и грязи. Однако не выполняйте чрезмерного мытья более 2-3 раз в день, что может вызвать проблемы. Слишком частое очищение может уничтожить естественные жиры на коже и ухудшить состояние акне.

