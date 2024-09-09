4 гигиенические привычки, из-за которых вы можете заболеть
Уход за собой важен для психического и физического здоровья. Вы можете принять контрастный душ, чтобы взбодриться или принять теплую ванну с маслами и солью, чтобы восстановиться и лучше спать в течение ночи.
Помните, что грязная кожа – это не только эстетически непривлекательно, но и представляет угрозу для состояния здоровья. В Eat This, Not That поделились некоторыми гигиеническими привычками, что могут навредить и от которых следует избавиться.
Важность гигиенических привычек
Ежедневная гигиена важна для предотвращения инфекционных заболеваний, поскольку водные процедуры помогают удалять бактерии и вирусы с поверхности кожи. Регулярное мытье рук, лица, тела, а также чистка зубов необходимы не только для хорошего вида, но и для здоровья. Помните, что гигиена помогает избежать проблем с грибками, вшами и воспалением кожи.
Не мыть руки с мылом
Не забывайте мыть руки, поскольку это важный способ избежать заболеваний. Микробы не только могут быть опасными для кожи, но и передаваться через прикосновение к лицу. Таким образом, микробы могут попасть в пищу, что повышает риск желудочно-кишечных заболеваний.
Не мыть каждую часть тела под душем
Очищение всех частей тела во время душа или во время принятия ванны, важно для предотвращения различных болезней. В частности, тщательно мойте подмышки, зону под грудью, паховую область, ягодичные складки и другие зоны, поскольку они могут быть влажными и благоприятными для развития микробов и инфекций.
Не используете зубную нить
Чистить зубы нужно, но не менее важно использовать зубную нить, чтобы достичь полноценной очистки. Зубная нить удаляет остатки пищи и налет, куда зубная щетка не достает, что предотвращает кариес и другие проблемы. Регулярное использование зубной нити поможет поддерживать здоровье всей ротовой полости.
Чрезмерное умывание лица
Очищайте лицо ежедневно, чтобы избавиться от жира, макияжа и грязи. Однако не выполняйте чрезмерного мытья более 2-3 раз в день, что может вызвать проблемы. Слишком частое очищение может уничтожить естественные жиры на коже и ухудшить состояние акне.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки следует добавить в свою рутину.
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