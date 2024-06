Еда в спальне и из больших тарелок: названы привычки, которые могут привести к набору веса

Если вы сможете определить нездоровые пищевые привычки, которые у вас есть, то полностью измените курс своего здоровья к лучшему.

Меняйте лишь некоторые из этих нездоровых пищевых привычек каждый день и вы скоро станете на пути к более плоскому животу, пишет Eat This Not That.

Большую часть еды вы едите вне дома

Многочисленные исследования показывают, что ресторанные блюда содержат много калорий и соли – ингредиента, вызывающего вздутие живота. Приготовление пищи самостоятельно может помочь вам сократить оба этих мероприятия. На самом деле исследователи Джона Хопкинса обнаружили, что домашние повара потребляют почти на 200 калорий меньше, чем люди, которые чаще едят вне дома.

Вы едите стоя

Исследования показали, что люди, стоящие во время потребления пищи, в конечном итоге едят на 30% больше во время следующего приема пищи, чем сидящие. Исследователи предполагают, что это потому, что наше тело подсознательно отвергает пищу стоя как "ложную пищу", что заставляет нас есть больше позже в течение дня.

Вы едите из больших тарелок

Одно исследование показало, что при выборе колоссальные 98,6% людей с ожирением выбирают большие тарелки – больше еды, больше калорий и больше жира. Держите свои порции под контролем, выбирая меньшие тарелки. При необходимости вы всегда можете вернуться на несколько секунд.

Вы устраиваете шведский стол дома

Откажитесь от того, чтобы блюда накрывали в форме шведского стола или в семейном стиле, выбирайте блюда из кухни. Исследование в журнале Obesity показало, что когда еду подают с обеденного стола, люди употребляют в пищу на 35% больше. Когда дополнительная порция требует выйти из-за стола, люди затрудняются возвращаться за еще.

Вы едите по ненормированному графику

Нерегулярный график питания может нарушить ваш метаболизм. Исследования Университета Джона Мурса в Ливерпуле обнаружили, что женщины, которые колебались между низкокалорийными и высококалорийными блюдами, были менее довольны своим телом, чем тарелки, содержащие одинаковое количество калорий.

Вы всегда доедаете всю порцию

Ешьте, пока не насытитесь на 80%, а затем прекратите. В Японии этот метод называется hara hachi bun me, примерно переводимый как "ешьте, пока не насытитесь восемь частей (из десяти). Помните, что вы всегда можете съесть перекусы с высоким содержанием белка позже.

Вы едите на эмоциях

Исследование, проведенное Университетом Алабамы, показало, что эмоциональные едоки — те, кто признался, что едят в ответ на эмоциональный стресс — в 13 раз чаще страдают избыточным весом или ожирением. Если в ответ на стресс вы испытываете желание поесть, попробуйте пожевать жвачку, выпить стакан воды или прогуляться по кварталу. Создайте автоматический ответ, не относящийся к пище, и вы избежите перегрузки калориями.

Вы едите бесплатную еду в ресторане

Хлебные палочки, печенье, чипсы и сальса могут быть бесплатными в некоторых ресторанах, но это не значит, что вы не платите за них. Каждый раз, когда вы едите одну из бесплатных хлебных палочек Olive Garden или печенье Cheddar Bay от Red Lobster, вы добавляете в свое блюдо дополнительные 150 калорий. Съешьте три за ужин, и это 450 калорий. Это также примерно количество калорий, которое вы можете ожидать от каждой корзины чипсов тортильи, которую вы получаете в местном мексиканском ресторане. Что хуже, ни одна из этих калорий не сочетается с какой-либо питательной ценностью. Считайте их вредной едой на стероидах.

Вы заказываете обед, когда вы голодны

Лучше заказывать еду заранее. Исследователи из Университета Пенсильвании и Университета Карнеги-Меллона обнаружили, что когда люди заказывали обед более чем за час до еды, сидящие на диете выбирали пищу из в среднем на 109 калорий меньше, чем те, кто заказывал обед непосредственно перед обедом.

Вы едите в спальне

Анализ, опубликованный в журнале Sleep Medicine, показал, что нахождение телевизора в спальне связано с сокращением общего времени сна. Не только телевизор помешает вам восстановить ночной сон (что, если вы еще не знали, является одним из важных правил похудения).

