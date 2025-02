Еда, вызывающая тревогу и депрессию: о чем говорит наука

Картофель фри вполне может показаться вам невинным удовольствием, однако регулярное его потребление может иметь неприятные последствия для здоровья. В частности, исследования показывают, что жареная пища, особенно картофель фри, повышает риск депрессии и тревожности.

Поэтому, если вы хотите сохранить настроение стабильным, стоит переосмыслить свой подход к еде. Почему это так и о чем узнали ученые, рассказали в Eat This, Not That.

Ученые из Университета Чжэцзян в Китае проанализировали данные за 11 лет от более 140 000 человек. Они обнаружили чёткую связь между частым употреблением фастфуда и ухудшением психического здоровья, поскольку частое употребление жареной пищи повышает риск тревожности на 12% и депрессии на 7%, особенно у мужчин и молодёжи.

Основная причина — акриламид, который образуется при высоких температурах, что может негативно влиять на нервную систему и мозг. Вместе с тем пока это подтверждено только в экспериментах на рыбах.

Кроме того, высокие дозы этого вещества вызывают тревожное поведение у животных, а некоторые исследования связывают его с риском рака. Таким образом, хотя влияние акриламида на людей еще не доказано, лучше уменьшить потребление фастфуда и жареных блюд в рационе.

Если хочется чего-то хрустящего, лучше готовить дома, используя кукурузный крахмал или миндальную муку вместо пшеничной. Для жарки выбирай оливковое масло, а еще лучше — запекай блюда, чтобы уменьшить количество жира.

