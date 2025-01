Лучший естественный способ побороть тревогу: о чем говорит наука

Тревога и нервозность становятся все более распространенными в наше время, особенно когда технологии и постоянная связь являются повседневной частью жизни. Поскольку свободный доступ к новостям, рабочей почте и бесконечному потоку соцсетей затрудняет отдых и расслабление, это часто связывают с повышенным уровнем тревожности.

Видео дня

Кроме того, это затрудняют повседневные задачи, а некоторые люди даже могут быть склонны к ним из-за генетических факторов. Хотя традиционные методы релаксации, такие как медитация и йога, не всегда помогают, новые исследования показывают, что существуют эффективные естественные способы борьбы с тревогой. Что именно помогает регулировать стресс, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества физических упражнений

Исследование показало, что регулярные физические упражнения помогают снижать уровень нервозности, даже у людей с хроническим тревожным расстройством. После трехмесячного периода тренировок участники отметили значительное облегчение симптомов тревоги. Важно, что положительный эффект сохранялся как при умеренных, так и при интенсивных физических нагрузках. Таким образом, для достижения результата не нужно выполнять длительные или тяжелые тренировки, поскольку достаточно регулярных физических упражнений.

Как проводилось исследование

В исследовании участвовало 286 человек, большинство из них женщины (70%) средний возраст которых составлял 39 лет. Почти половина участников эксперимента страдали от тревоги более 10 лет. Их случайным образом распределили на три группы: одна проходила интенсивную тренировку три раза в неделю в течение 12 недель, другая - умеренные тренировки по такому же графику, а третья группа получала лишь общие рекомендации по частоте тренировок.

Первая и вторая группы выполняли тренировки продолжительностью 60 минут под руководством физиотерапевта, которые включали кардио и силовые упражнения. Их программа состояла из разминки, 45 минут круговой тренировки с 12 станциями и растяжки. Таким образом, у умеренных участников цель была достичь 60% от максимальной частоты сердечных сокращений, а в группе интенсивных тренировок - 75%.

Чем больше интенсивности, тем сильнее эффект

Оба варианта упражнений помогли снизить уровень тревоги среди участников, но более интенсивные тренировки оказались более эффективными. В частности, у тех, кто тренировался с низкой интенсивностью, шансы на уменьшение тревоги выросли в 3,62 раза, тогда как у тех, кто увеличил интенсивность, этот показатель составил 4,88.

Таким образом, если ваши текущие тренировки не дают желаемого результата в борьбе с тревогой, попробуйте постепенно увеличивать их интенсивность. Вы можете заметить, что более активные упражнения помогают снизить уровень тревоги более эффективно.

Эффективное решение

Тревога — это распространенная проблема, и хотя лекарства или когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) часто назначаются для ее лечения, эти методы не всегда эффективны для всех и имеют побочные эффекты.

Физические упражнения являются естественным и доступным способом уменьшить уровень тревоги. Хотя они не гарантируют полного устранения симптомов, но могут значительно улучшить самочувствие, не имея серьезных побочных эффектов. Тренировки, длящиеся 12 недель, могут стать эффективным методом лечения, который стоит включить в первичную медицинскую помощь для пациентов с тревогой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты помогают контролировать тревожность.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.