Еда, вызывающая жировую болезнь печени: о чем говорит наука

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может быть серьезной угрозой для вашего здоровья, ведь накопление жира в этом органе может привести к серьезным осложнениям. В этом случае питание играет важную роль, а некоторые продукты могут увеличивать риски для вашего организма.

Видео дня

Наука доказывает, что повысить вероятность развития НАЖБП может потребление большого количества красного мяса. Как именно мясо влияет на печень и почему вам следует уменьшить его место в рационе, рассказали в Eat This, Not That.

Если вы хотите снизить риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), стоит ограничить потребление красного мяса, поскольку это может повысить вероятность развития этой болезни. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Nutrition, это в особенности касается обработанного мяса, которое не только вредит печени, но и увеличивает риск других хронических заболеваний.

Тем не менее, если вы все же хотите включить красное мясо в свой рацион, лучше отдавайте предпочтение необработанным вариантам. Они менее вредны для вашего здоровья по сравнению с обработанным мясом, которое содержит вредные добавки и может ослаблять вашу иммунную систему.

Также, рекомендуется увеличить потребление растительной пищи, а также уменьшить количество рафинированных углеводов и сахара - это позволит поддержать здоровье печени. Помните, что красное мясо следует воспринимать, как исключение, и особое дополнение к рациону, а не как основной продукт.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как определить симптомы жировой болезни печени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.