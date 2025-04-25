Еда, вызывающая жировую болезнь печени: о чем говорит наука
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может быть серьезной угрозой для вашего здоровья, ведь накопление жира в этом органе может привести к серьезным осложнениям. В этом случае питание играет важную роль, а некоторые продукты могут увеличивать риски для вашего организма.
Наука доказывает, что повысить вероятность развития НАЖБП может потребление большого количества красного мяса. Как именно мясо влияет на печень и почему вам следует уменьшить его место в рационе, рассказали в Eat This, Not That.
Если вы хотите снизить риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), стоит ограничить потребление красного мяса, поскольку это может повысить вероятность развития этой болезни. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Nutrition, это в особенности касается обработанного мяса, которое не только вредит печени, но и увеличивает риск других хронических заболеваний.
Тем не менее, если вы все же хотите включить красное мясо в свой рацион, лучше отдавайте предпочтение необработанным вариантам. Они менее вредны для вашего здоровья по сравнению с обработанным мясом, которое содержит вредные добавки и может ослаблять вашу иммунную систему.
Также, рекомендуется увеличить потребление растительной пищи, а также уменьшить количество рафинированных углеводов и сахара - это позволит поддержать здоровье печени. Помните, что красное мясо следует воспринимать, как исключение, и особое дополнение к рациону, а не как основной продукт.
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