Жировая болезнь печени: что следует знать и как ее определить

Жировая болезнь печени возникает из-за накопления избыточного жира в печени, что может привести к ее повреждению. Это заболевание является достаточно распространенным и поражает более 25% людей, особенно в условиях ожирения, диабета и чрезмерного употребления алкоголя.

Как определить, что с вашей печенью не все хорошо и как бороться с болезнью? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Симптомы жировой болезни печени

Жировая болезнь печени часто может не иметь явных симптомов, но в некоторых случаях вы можете почувствовать усталость или дискомфорт в области правого бока живота. Также могут появляться отеки, изменения цвета кожи или глаз, а также повышенная утомляемость и слабость.

Методы борьбы с болезнью

Для борьбы с жировой болезнью печени лучше всего похудеть, отказаться от алкоголя и придерживаться здоровой диеты со многими растительными продуктами, избегать сахара и обработанной пищи.

Кроме того, регулярные физические упражнения, длящиеся не менее 30 минут 5 раз в неделю, также помогут в этом процессе. Кроме того, если у вас есть хронические заболевания, важно принимать лекарства по назначению и регулярно консультироваться с врачом.

Последствия и влияние заболевания на здоровье

Жировая болезнь печени часто не приводит к серьезным проблемам, но в некоторых случаях может ухудшиться, что приведет к отеку печени и образованию рубцовой ткани. Это может привести к циррозу печени, который нарушает ее функции и даже вызывает рак или печеночную недостаточность. Поэтому, важно не ждать тревожных симптомов, а активно заботиться о своем здоровье, занимаясь физическими упражнениями и придерживаясь здорового питания.

