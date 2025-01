10 способов, которые помогут восстановить печень

Печень работает как фильтр для вашего организма, очищая от токсинов и выполняя важные функции, такие как синтез белка, регулирование гликогена и поддержка метаболизма. Она также важна для выработки гормонов и пищеварения, а потому ее здоровье требует вашего внимания.

Видео дня

Неправильное питание и чрезмерное употребление алкоголя могут повредить печень, вызывая серьезные заболевания, такие как жировую болезнь или цирроз. Как этого избежать и поддержать способность печени к восстановлению, рассказали в Eat This, Not That.

Сокращение употребления алкоголя

Чтобы поддержать здоровье печени, ограничьте потребление алкоголя до 1-2 напитков несколько раз в неделю, не более. Если вы заметили, что выпиваете слишком часто, сделайте перерыв от алкоголя на неделю, а затем возобновите умеренное употребление. Это поможет вашей печени восстановиться, избежать цирроза и функционировать эффективно.

Похудение

Печень может повреждаться не только от алкоголя, но и из-за неправильного питания, недостаточной физической активности и лишнего веса. Жировая болезнь печени, которая часто связана с инсулиновой резистентностью, может привести к серьезным проблемам. Однако даже умеренное снижение веса на 7-10% может значительно улучшить состояние печени, сколько потеря нескольких килограммов помогает уменьшить рубцы (фиброза).

Избегание нездоровой и обработанной пищи

Неправильное питание может негативно повлиять на вашу печень, даже если у вас нет лишнего веса. Диета, богатая обработанной пищей и консервантами, способствует развитию жировой болезни печени, что может произойти даже без избыточного веса. Для поддержания здоровья печени следует придерживаться рациона, богатого свежими продуктами, нежирным мясом и цельнозерновыми продуктами, ограничивая сахар и простые углеводы.

Регулирование употребления обезболивающих препаратов

Некоторые обезболивающие средства, такие как ацетаминофен (парацетамол) - метаболизируется в печени и их чрезмерное употребление (более 5000 мг в день) может вызвать ее токсичность и недостаточность. Это особенно опасно для тех, кто употребляет алкоголь или имеет заболевания печени, такие как гепатит С. Вместо этого можно выбрать аспирин или ибупрофен, которые имеют меньшую нагрузку на печень. Помните, что употребление подобных препаратов следует согласовывать с врачом и придерживаться рекомендованной дозировки.

Регулярное употребление свеклы

Свёкла — это вкусный и полезный овощ, который может поддержать здоровье вашей печени. Она богата холином, который помогает метаболизировать жиры и защищает печень от жировой дистрофии. Включение свеклы в рацион может стать простым способом поддержки этого важного органа.

Вода для детоксикации

Для поддержания печени важно пить достаточно воды, ведь это помогает ей эффективно фильтровать токсины и поддерживать метаболизм. Потребление 2 литров воды в день ускоряет метаболизм, а добавление лимона или острого соуса в теплую воду может усилить детоксикацию. Если вам не нравится теплая вода, просто увеличьте количество потребляемой воды в течение дня для лучшей поддержки печени.

Здоровые жиры

Хотя многие считают, что жиры вредят печени, на самом деле некоторые из них могут даже помочь при ее восстановлении. Например, MCT-масло, содержащееся в кокосовом или пальмоядровом масле, может уменьшить воспаление и рубцевание печени, при условии, если употреблять его умеренно — до 15 мл в день. Однако помните, что чрезмерное потребление насыщенных жиров не является полезным для сердца.

Увеличение физической нагрузки

Физические упражнения не только помогают похудеть, но и имеют многочисленные преимущества для печени. Исследования показывают, что даже умеренные нагрузки полезны для людей с неалкогольными жировыми заболеваниями печени. Для оптимального здоровья старайтесь выполнять упражнения до 30 минут 5-7 дней в неделю.

Употребление витамина Е

Витамин Е может помочь при лечении жировой болезни печени, улучшая ее функцию. Для получения этого витамина стоит обратить внимание на миндаль, шпинат или сладкий картофель. Однако перед приемом добавок обязательно проконсультируйтесь с врачом, поскольку чрезмерное употребление может привести к образованию тромбов.

Наличие горькой зелени в рационе

Включение горькой зелени, такой как руккола, шпинат и зелень одуванчика, в рацион может поддержать здоровье печени и способствовать ее очищению благодаря увеличению оттока желчи. Замена обработанных продуктов на натуральные растительные блюда также поможет вывести токсины и облегчит нагрузку на печень, что может способствовать снижению веса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки ухудшают здоровье печени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.