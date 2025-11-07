Еда, защищающая организм: топ-5 продуктов для мощного иммунитета

Укрепление иммунной системы – это не только вопрос сезонных простуд, а ежедневная забота о здоровье всего организма. От нашего питания напрямую зависит способность тела бороться с вирусами, бактериями и стрессом.

Диетологи отмечают, что даже незначительные изменения в рационе могут существенно повысить уровень защиты организма. Именно поэтому стоит знать, какие продукты помогают поддерживать сильный иммунитет и оставаться энергичными каждый день. Больше о пишет eatthis.com.

Витамин D

Этот "солнечный" витамин организм вырабатывает под воздействием ультрафиолета, и он играет важную роль в функционировании лейкоцитов, борющихся с инфекциями.

"Витамин D помогает иммунной системе быстрее реагировать на патогены. Однако получить его в достаточном количестве сложно, если вы редко бываете на солнце или не употребляете жирную рыбу – например, лосось или форель. Дополнительными источниками являются яйца, а также сыры Фонтина, Мюнстер и Монтерей. Если этих продуктов нет в вашем рационе, стоит с врачом обсудить возможность приема витаминных добавок, ведь дефицит витамина D может повышать риск тяжелых последствий инфекционных заболеваний", – отмечает диетолог Джеймс Колльер.

Витамин C

Этот мощный антиоксидант стимулирует выработку лейкоцитов, которые уничтожают бактерии и вирусы. "Одного апельсина хватает для получения дневной нормы витамина C", – объясняет Колльер.

Однако красный болгарский перец содержит втрое больше этого витамина, чем апельсин, поэтому является еще лучшим выбором. Достаточное количество витамина C помогает организму быстрее бороться с инфекциями и восстанавливаться после болезни.

Незаменимые жиры

Жирные кислоты омега-3 и омега-6 регулируют иммунную реакцию организма. "Как правило, мы потребляем достаточно омега-6, но часто имеем недостаток омега-3", – отмечает Колльер.

Чтобы сбалансировать эти показатели, стоит чаще есть жирную рыбу или, если вы придерживаетесь растительного рациона, добавить в меню семена льна, чиа или грецкие орехи. Они обеспечивают организм полезными жирами, которые поддерживают клеточное здоровье и снижают воспалительные процессы.

Вода

Регулярное употребление воды непосредственно влияет на состояние иммунной системы. "Слизь во рту, носу и дыхательных путях – это естественный барьер против микроорганизмов", – объясняет Колльер.

Когда организм обезвожен, слизи образуется меньше, и защита ослабляется. Поэтому стоит выпивать примерно 8 стаканов воды (примерно 2 литра) ежедневно и избегать продуктов, которые способствуют обезвоживанию – таких как алкоголь или чрезмерное количество кофеина.

Белок

Белок – не только строительный материал для мышц, но и основа сильной иммунной системы. "Он необходим для восстановления поврежденных тканей и поддержания нормальной работы иммунных клеток", – отмечает Колльер.

Ежедневное потребление белка в пределах или сверх рекомендуемой нормы помогает организму оставаться устойчивым к инфекциям и быстрее восстанавливаться после болезни.

Совет: сбалансируйте свой рацион так, чтобы в нем ежедневно были источники белка, воды, полезных жиров и витаминов C и D. Такой подход – самый простой и эффективный способ оставаться здоровыми в любое время года.

