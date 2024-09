Эффект слишком позднего сна: какому риску себя подвергают совы

Если вы часто пренебрегаете сном и привыкли ложиться позже, чем надо, вы существенно вредите своему здоровью. Исследование показало, что люди, которые поздно ложатся спать, чаще употребляют никотин, живут в одиночестве и имеют риск депрессии на 27% выше по сравнению с теми людьми, что придерживаются режима и просыпаются рано утром.

Кроме того, недавнее исследование ученых из Университета Колорадо и Института Броуда подтвердило связь между циркадными ритмами и психическим здоровьем и показало, что небольшие изменения в режиме сна могут существенно улучшить психическое состояние. Почему вам стоит ложиться спать вовремя и как сбивание режима влияет на здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Риск появления депрессии

Регулярное досиживание до позднего времени может увеличить риск депрессии на 40%. Новое исследование показало, что перенос времени засыпания на час раньше может уменьшить этот риск. Например, если вы обычно ложитесь спать в 01:00 часов ночи, перенос на полночь может уменьшить риск более чем на 20%, а засыпание в 23:00 - на 40%. Это связано с тем, что уменьшение середины сна (половины между засыпанием и пробуждением) снижает риск депрессии.

Связь сна с генами

Гены влияют не только на цвет волос и глаз, но и на хронотип, то есть на то, когда человек склонен спать. Выявлено, что более 340 генов могут влиять на время сна, при этом гены определяют от 12% до 42% предпочтений относительно сна. Это новое исследование показало, что генетические факторы оказывают значительное влияние на циклы сна и бодрствования, а потому люди с генетической склонностью к раннему сну имеют меньший риск депрессии.

Почему полезно ложиться рано

Чтобы бороться с депрессией, попробуйте установить раннее время сна. Исследования показывают, что ранние птицы получают больше естественного света, который помогает вырабатывать витамин D и положительно влияет на настроение. Также, жаворонки могут избегать стресса, вызванного противоречием с общественными нормами, что часто испытывают совы, которые не привыкли много спать в ночное время.

Как изменить свое расписание и приспособиться

Последние исследования показывают, что ранний подъем и ранний отход ко сну могут быть полезны для здоровья, уменьшая риск развития депрессии. Чтобы перейти на утренний режим, старайтесь, чтобы ваши дни были яркими, а ночи - темными. Выпивайте утренний кофе на веранде, по возможности гуляйте или ездите на велосипеде на работу, в вечернее время - уменьшайте использование электроники.

