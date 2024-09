Как секс улучшает сон: о чем говорит наука

Чтобы оживить свою сексуальную жизнь, можно попробовать различные позы, от традиционных до более акробатических. Кроме этого, эксперименты в постели могут улучшить ваш сон и помочь отдохнуть.

Об этом свидетельствует результат одного британского исследования, в ходе которого была собрана информация по мониторингу сна от 1652 добровольцев. Как это работает, какая поза способствует сну и как ее выполнить, рассказали в Eat This, Not That.

Чем больше секса - тем лучше сон

Фаза быстрого сна важна для памяти и настроения, поскольку именно в это время вы мечтаете, а ваши глаза быстро двигаются под веками. Плохой или недостаточный быстрый сон может привести к проблемам со здоровьем, поскольку он возникает позже в цикле сна. Поэтому, если вы часто не высыпаетесь или просыпаетесь рано, вы можете лишить себя этой важной фазы. Исследования доказывают связь между быстрым сном и депрессией и утверждают, что некоторые позы во время секса могут помочь улучшить его качество.

Как проводилось исследование и какие сексуальные позы улучшают сон

Согласно исследованию, 1652 участника, которые носили мониторы сна, испытали 25 популярных сексуальных поз в течение трех месяцев. Результаты наблюдения показали, что секс перед сном может ускорить засыпание, особенно для мужчин, которые засыпают на 10% быстрее женщин.

Лучшая поза

Некоторые из поз показали более заметный результат и эффективно способствовали качеству сна. В частности, позиция "собачий стиль" способствует большему количеству быстрого сна у 43% участников. Другие эффективные позиции включают "лото

