Как секс улучшает сон: о чем говорит наука
Чтобы оживить свою сексуальную жизнь, можно попробовать различные позы, от традиционных до более акробатических. Кроме этого, эксперименты в постели могут улучшить ваш сон и помочь отдохнуть.
Об этом свидетельствует результат одного британского исследования, в ходе которого была собрана информация по мониторингу сна от 1652 добровольцев. Как это работает, какая поза способствует сну и как ее выполнить, рассказали в Eat This, Not That.
Чем больше секса - тем лучше сон
Фаза быстрого сна важна для памяти и настроения, поскольку именно в это время вы мечтаете, а ваши глаза быстро двигаются под веками. Плохой или недостаточный быстрый сон может привести к проблемам со здоровьем, поскольку он возникает позже в цикле сна. Поэтому, если вы часто не высыпаетесь или просыпаетесь рано, вы можете лишить себя этой важной фазы. Исследования доказывают связь между быстрым сном и депрессией и утверждают, что некоторые позы во время секса могут помочь улучшить его качество.
Как проводилось исследование и какие сексуальные позы улучшают сон
Согласно исследованию, 1652 участника, которые носили мониторы сна, испытали 25 популярных сексуальных поз в течение трех месяцев. Результаты наблюдения показали, что секс перед сном может ускорить засыпание, особенно для мужчин, которые засыпают на 10% быстрее женщин.
Лучшая поза
Некоторые из поз показали более заметный результат и эффективно способствовали качеству сна. В частности, позиция "собачий стиль" способствует большему количеству быстрого сна у 43% участников. Другие эффективные позиции включают "лото
Ранее OBOZ.UA рассказал, какая еда на напитки помогут мужчине улучшить свое здоровье.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.