Эффективная растяжка: подойдет для спортсменов и при сидячей работе

Если вы хотите большей гибкости и лучших движений, на помощь может прийти растяжка. Эта немаловажная часть фитнеса направлена на уменьшение скованности рук, шеи, плеч и груди.

Эффективные растяжки пойдут на пользу тем, чья работа связана с длительным сидячим пребыванием или использованием компьютера. Правильно исполненная растяжка снимает боль или болезненные ощущения, связанные с сидячей работой, напоминает OBOZ.UA.

Растяжка бицепса

Для выполнения нужно занять позицию в дверном проеме и взяться за него левой рукой на уровне талии. Необходимо держать левую ногу впереди и согнуть колено, вытянув вес вперед. Затем слегка согните локоть, и вы сможете ощутить растяжение в руке и плече. Следует удерживать это положение до минуты и повторить уже с другой стороны.

Горизонтальные разгибания рук

При выполнении упражнения нужно вытянуть руки в стороны и держать их параллельно земле. Затем направьте большие пальцы вниз так, чтобы ладони смотрели сзади и удерживайте вытянутую руку до 30 секунд. Затем помахайте руками вперед-назад примерно 30 секунд. Горизонтальное разгибание рук можно производить сидя или даже стоя.

Растяжка от уха до плеча

Во время прямого сиденья медленно наклоните голову к правому плечу, чтобы не чувствовать боли или напряжения. Также важно при этом не приподнимать плечи. Затем нужно коснуться левого уха, осторожно потянуть голову вниз правой рукой и усилить растяжение. Это положение нужно удерживать 30 секунд и повторить то же самое с левой стороны.

Вращение шеей сидя или стоя

Для выполнения упражнения необходимо держать голову прямо стоя или сидя с выпрямленным хребтом. Затем нужно повернуть голову в правую сторону, достигнув растяжения шеи и плеча. Такую позицию необходимо удерживать 15-30 секунд, после чего следует медленно повернуть голову в исходное положение. Затем повторите ту же растяжку с левой стороны, сделав до 10 подходов.

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