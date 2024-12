Эффективная тренировка без оборудования: быстрый метод потери веса

Достичь идеального веса можно благодаря сбалансированному питанию и ежедневным тренировкам, которые можно выполнять дома без дополнительного оборудования. Это простая и доступная стратегия, которая поможет создать дефицит калорий, стимулируя рост мышц и улучшая настроение.

Какая тренировка без оборудования эффективно борется с лишним весом, рассказали в Eat This, Not That. Выполняйте каждое из этих упражнений по 45 секунд с 15-секундным перерывом между ними, ежедневно повторяя цикл по 3-5 раз.

Прыжки с разведением

Увеличивайте интенсивность, ускоряя темп и четко выполняя движения. Прыгайте широко, двигая руками энергично, а не кое-как. Именно высокая интенсивность поможет сжигать жир и обеспечить эффективную HIIT-тренировку.

Планка с касанием к плечу

Основные упражнения обязательно должны быть частью тренировок. Планка с постукиванием по плечам прекрасно укрепляет спину, косые и глубокие мышцы кора. Кроме того, удержание планки развивает изометрическую силу, а нестабильность во время прикосновений — активирует скрытые мышцы. Это эффективный способ улучшить стабильность и здоровье спины.

Приседания

Приседания не требуют специального оборудования и отлично тренируют мышцы нижней части тела. Для их выполнения расставьте ноги на ширине плеч, сядьте, отводя бедра назад, и держите колени стабильными. Опускайтесь, пока бедра не будут параллельны полу, а затем выпрямляйтесь. Для большей интенсивности добавьте к приседаниям прыжки.

Отжимания

Отжимания укрепляют плечи, грудь, руки и мышцы кора. Выполняйте их в круговой тренировочной программе, чтобы усилить обмен веществ и сжигать калории даже после завершения занятия. Начинайте в планке, опускаясь к полу грудью на 2-3 см. Затем, выпрямляйте руки, возвращаясь в исходное положение.

Выпады

Выпады прекрасно укрепляют ноги и не требуют оборудования. Станьте ровно, сделайте шаг вперед, сгибая оба колена, пока заднее колено не будет близко к полу. Вытолкните себя передней ногой и вернитесь в исходное положение. Чередуйте ноги во время выполнения упражнения.

Берпи

Берпи - это отличное упражнение для всего тела, которое приносит быстрые результаты. Начните со стойки, прыгните с поднятием рук, опуститесь в планку и быстро вернитесь в исходное положение. Найдите ритм, который сможете держать хотя бы 45 секунд. Выполняйте это упражнение медленно и постепенно увеличивайте темп для получения лучшего эффекта.

