Эффективная тренировка, которая подтягивает грудь

Если ваша грудь потеряла упругость - это естественный процесс, причина которого может заключаться как в возрастных изменениях, так и в колебаниях веса. И хотя полностью остановить этот процесс невозможно, однако некоторые упражнения могут помочь укрепить мышцы, которые поддерживают грудь, сделав ее форму более подтянутой.

Такого результата можно достичь придерживаясь последовательности, определенных изменений в питании и ритме жизни, а также правильным техникам. Какие упражнения могут вернуть груди изящные формы и подтянуть бюст, рассказали в Eat This, Not That.

Отжимания

Отжимания — это простое и эффективное упражнение, которое укрепляет грудные мышцы, пресс и спину, улучшая осанку. Это помогает поддерживать форму груди и уменьшить ее провисание.

Хотя это упражнение может показаться простым, все же стоит придерживаться правильной техники его выполнения. Однако, если вам пока трудно выполнять классические отжимания, начните с коленей или наклона, делая 8-10 повторений.

Жим от груди

Жим в наклоне или лежа с весом, в частности гантелями или штангой, может помочь укрепить верхнюю часть груди и поднять ее. Хотя многие женщины избегают этого упражнения, опасаясь, что оно увеличит объем груди, однако это не так.

Наращивание мышц с легким весом может уменьшить видимость провисания и улучшить рельеф тела. Для этого, выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений.

Перетягивание каната

Тренировка для спины может значительно улучшить вашу осанку и помочь поднять грудь. Однако, если ваша грудь обвисшая, важно избегать склонения вперед, чтобы не ухудшить ее вид. Выполняя тягу на тросе, фокусируйтесь на правильной технике и интенсивных подходах по 5 повторений для лучших результатов.

