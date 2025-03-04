Эффективная тренировка, которая подтягивает грудь
Если ваша грудь потеряла упругость - это естественный процесс, причина которого может заключаться как в возрастных изменениях, так и в колебаниях веса. И хотя полностью остановить этот процесс невозможно, однако некоторые упражнения могут помочь укрепить мышцы, которые поддерживают грудь, сделав ее форму более подтянутой.
Такого результата можно достичь придерживаясь последовательности, определенных изменений в питании и ритме жизни, а также правильным техникам. Какие упражнения могут вернуть груди изящные формы и подтянуть бюст, рассказали в Eat This, Not That.
Отжимания
Отжимания — это простое и эффективное упражнение, которое укрепляет грудные мышцы, пресс и спину, улучшая осанку. Это помогает поддерживать форму груди и уменьшить ее провисание.
Хотя это упражнение может показаться простым, все же стоит придерживаться правильной техники его выполнения. Однако, если вам пока трудно выполнять классические отжимания, начните с коленей или наклона, делая 8-10 повторений.
Жим от груди
Жим в наклоне или лежа с весом, в частности гантелями или штангой, может помочь укрепить верхнюю часть груди и поднять ее. Хотя многие женщины избегают этого упражнения, опасаясь, что оно увеличит объем груди, однако это не так.
Наращивание мышц с легким весом может уменьшить видимость провисания и улучшить рельеф тела. Для этого, выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений.
Перетягивание каната
Тренировка для спины может значительно улучшить вашу осанку и помочь поднять грудь. Однако, если ваша грудь обвисшая, важно избегать склонения вперед, чтобы не ухудшить ее вид. Выполняя тягу на тросе, фокусируйтесь на правильной технике и интенсивных подходах по 5 повторений для лучших результатов.
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