Эффективная тренировка, улучшающая форму тела в 40 лет. Видео

После 40 лет поддерживать форму становится труднее, поэтому важно не забывать о физической активности и поддержке здоровья, даже если ваш график переполнен неотложными делами. Для эффективного сжигания жира и тонуса тела требуются силовые тренировки, в том числе сложные упражнения, которые задействуют несколько групп мышц одновременно.

В Eat This, Not That поделились некоторыми из них, которые эффективно улучшают форму и способствуют похудению. Ознакомьтесь с этой тренировкой, внедряйте в свой график и выполняйте 3-4 подхода по 8-12 повторений для достижения наилучшего результата.

Становая тяга

Становая тяга укрепляет заднюю цепь, которая важна для осанки и выполнения ежедневных задач. Это универсальное упражнение, которое можно выполнять с различным оборудованием, таким как штанга, гантели или сопротивляющиеся ленты. Для выполнения наклонитесь в бедрах, держа спину прямой, пока руки не достигнут середины голени. Затем вернитесь в исходное положение и повторите рекомендуемое количество раз.

Ряды

Ряды – это отличное упражнение для задней цепи. Чтобы выполнить, используйте штангу, гантели, сопротивляющиеся ленты или кабельную машину для вариаций гребков, укрепляющих спину и бицепсы. Основное правило – держите локти близко к телу и двигайте их назад, активируя более широкие мышцы.

Приседания

Это одно из самых лучших упражнений для изменения формы тела после 40 лет. Они укрепляют ягодичные мышцы, квадрицепсы и кор, облегчая повседневные задачи и улучшая спортивные результаты. Начать можно с веса собственного тела, а затем добавлять гантели, штангу или опорные ленты. Во время выполнения важно двигать бедра назад и держать грудь приподнятой.

Пресс над головой

Жим над головой тренирует плечи, грудь, трицепсы и верхнюю часть спины, имитируя движения, встречающиеся в повседневной жизни. Выполнять упражнение лучше со штангой, хотя подходят и гантели. Для этого встаньте, расставив ноги на ширине плеч и поднимите вес вверх, не блокируя локти. Затем медленно опустите его и повторите еще несколько раз.

