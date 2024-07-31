Эффективное похудение: 5 простых привычек для ежедневного уменьшения калорий
На пути к похудению нам предстоит много препятствий: отсутствие доступа к здоровой пище, нехватка времени, плохие пищевые привычки и малоподвижный образ жизни. К счастью, вам не нужно проводить часы в спортзале или тщательно подсчитывать калории, чтобы похудеть. Лучшее, что вы можете сделать, это заложить основу здоровых, стойких ежедневных привычек, которые настроят вас на успех.
Достижение ваших целей в похудении не должно быть сложным или трудным процессом. Издание eatthis.com пообщалось с диетологом и экспертом по похудению, которое поделилось своими ключевыми ежедневными привычками для уменьшения калорий.
Увлажнение – основа всего
Для уменьшения калорий эта привычка чрезвычайно важна. Многие популярные напитки, такие как лате, газированные напитки и вино, содержат пустые калории, препятствующие похудению. Пить больше воды в течение дня и уменьшить употребление подслащенных напитков – верный способ снизить потребление калорий.
Диетолог Менди Энрайт отмечает: "Гидратация является ключевым компонентом для ускорения метаболизма и содействия потере веса. Старайтесь выпивать по крайней мере 8 стаканов воды в день. Если не уверены, достаточно ли пьете, воспользуйтесь приложением для гидратации или многоразовой бутылкой воды".
Больше движения, меньше сиденья
Сокращение калорий для похудения означает не только замену нездоровой пищи здоровой. И это не только физические упражнения от 30 до 60 минут несколько раз в неделю. Регулярное движение в течение дня имеет решающее значение для поддержания энергии и ускорения метаболизма. Кроме того, регулярное движение помогает улучшить настроение и снизить стресс – два фактора, влияющих на вес. Например, поднимитесь по лестнице вместо лифта или паркуйтесь дальше от магазина, чтобы пройтись.
Еще один отличный способ способствовать похудению – силовые тренировки. "Силовые тренировки, которые наращивают мышцы, делают тело активнее и эффективнее используют энергию даже в покое. Включайте ежедневные силовые упражнения, такие как отжим, приседания или планку, чтобы наращивать и поддерживать мышечную массу", – объясняет Энрайт.
Готовьте дома
"Готовка дома может автоматически снизить потребление калорий, поскольку вы контролируете ингредиенты и размер порций. Домашняя еда также увеличивает потребление фруктов и овощей", – отмечает Энрайт.
Если вам не нравится готовить или вы не умеете, Энрайт рекомендует начать с малого: поставьте цель готовить хотя бы три блюда в неделю. Заблаговременное планирование здорового питания и покупок продуктов поможет держать дома только здоровую пищу и избежать соблазнов.
Не пропускайте приемы пищи, особенно завтрак
Исследования показывают, что те, кто ест первый прием пищи раньше, имеют более здоровый вес и потребляют меньше калорий в течение дня. Щедрый завтрак предотвращает переедание поздно днем, когда тело требует меньше энергии.
"Нет причин голодать до поры до времени. Если завтракать раньше, тело более эффективно использует энергию в течение дня, что предотвращает переедание. Ешьте каждые три-четыре часа, чтобы контролировать голод и порции", – объясняет Энрайт.
Следите за порциями и выбирайте цельные продукты
Контроль порций и употребление цельных продуктов важны для здорового снижения веса и калорий. Фрукты и овощи дают вам лучшую отдачу от ваших калорий.
"Делайте фрукты и овощи основой вашей тарелки. Они низкокалорийны, богаты клетчаткой и питательными веществами", – отмечает диетолог.
Планируйте включать хотя бы один фрукт или овощ в каждый прием пищи и перекуса. Высокое содержание клетчатки и питательные свойства помогут насытиться без лишних калорий.
Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки для похудения после 30 лет.
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