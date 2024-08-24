Эффективное похудение: что нужно знать перед уменьшением углеводов в рационе

Углеводы уже давно воспринимаются как враги для тех, кто хочет сбросить вес, но это не значит, что их следует полностью исключать из рациона. Если выбирать правильные типы углеводов и контролировать частоту их потребления, исследования показывают, что они могут способствовать снижению веса.

Впрочем, многие исследования подтверждают, что сокращение количества углеводов, особенно простых или обработанных, может оказать значительное влияние на снижение веса. Прежде чем начать диету с ограниченным содержанием углеводов или вообще без них, важно ознакомиться с шестью ключевыми моментами, о которых пишет eatthis.com.

Сколько углеводов стоит потреблять каждый день?

Чтобы успешно снизить количество жира в теле, необходимо контролировать ежедневное потребление углеводов. Диетические рекомендации указывают, что углеводы должны составлять 45-65% от общего количества калорий, которое вы потребляете каждый день. Если вы нацелены на диету с низким содержанием углеводов, специалисты по здоровому питанию советуют, чтоб меньше 45% калорий поступали из углеводов.

Диетолог Джим Уайт определяет диету с низким содержанием углеводов как предполагающую потребление менее 125 граммов углеводов в день. Однако идеальное количество углеводов для похудения может варьироваться в зависимости от возраста, пола и уровня физической активности.

Как реагирует ваше тело на уменьшение углеводов?

Контроль за количеством потребляемых углеводов важен, однако не менее важно наблюдать за реакцией организма на их сокращение. Джим Уайт отмечает, что важно достичь баланса, при котором вы будете чувствовать себя бодро, а не изможденно.

"Некоторые люди снижают не только углеводы, но и белки и жиры, что может привести к недостатку питательных веществ, замедлению метаболизма и снижению энергии", – отмечает Уайт.

Поможет ли понижение углеводов в похудении?

Сокращение углеводов действительно может способствовать уменьшению веса. Исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, сравнивало диеты с низким содержанием углеводов и жиров. Через год те, кто ограничивал углеводы, потеряли больше веса, чем те, кто уменьшал жиры.

Кроме того, снижение потребления углеводов помогает снизить риск диабета из-за сокращения простых сахаров, которые могут способствовать увеличению веса.

Важно избегать "плохих" углеводов

Простые углеводы, такие как сладкие напитки и белый хлеб, могут повысить уровень сахара в крови, что приводит к более быстрому чувству голода и, как следствие, к увеличению веса. Чтобы избежать этого, отдавайте предпочтение сложным углеводам, стабилизирующим уровень сахара в крови.

Какие углеводы следует выбирать?

При соблюдении диеты с низким содержанием углеводов важно обращать внимание не только на количество, но и качество углеводов. Сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, овощах и бобовых, способствуют постепенному высвобождению энергии и длительному ощущению сытости.

Исследования Университета Тафтса показали, что употребляющие три порции цельнозерновых продуктов в день имеют меньше жировых отложений на животе по сравнению с теми, кто потребляет рафинированные углеводы.

Почему не следует полностью отказываться от углеводов?

Полный отказ от углеводов может привести к недостатку важных питательных веществ, таких как клетчатка, что может отрицательно повлиять на уровень энергии и общее состояние здоровья. Кроме того, отсутствие углеводов может привести к нестабильному уровню сахара в крови, что увеличивает риск переедания и набора веса.

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