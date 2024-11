Эффективное похудение и поддержание здоровья: о чем стоит знать, подсчитывая калории

Чтобы поддерживать здоровье и нормальное самочувствие в течение всей жизни, следует уделять внимание своему рациону и внедрять в график физическую активность. Даже тогда, когда вы переживаете тяжелые жизненные события или просто чувствуете вялость, попробуйте подсчитывать макронутриенты, в частности жиры, белки и углеводы, а также тренироваться по 30-45 минут ежедневно.

Помните, что правильное соотношение макросов позволит вам наслаждаться любимыми блюдами без жестких ограничений, поддерживая нормальное самочувствие. Что именно следует знать и каких ошибок следует избегать при подсчете калорий, рассказали в Eat This, Not That.

Не увлекайтесь цифрами

Для расчета макросов следует учитывать вес, который вы хотите сбросить и уровень вашей ежедневной активности. Например, для женщины 32 лет с ростом 160 см, которая стремится сбросить 9 кг, рекомендуемые макросы могут выглядеть так: 120 г белка (30%), 200 г углеводов (50%) и 35 г жиров (20%).

Учтите, что важно потреблять достаточное количество белка для сохранения мышечной массы, а также углеводы с высоким содержанием клетчатки, чтобы поддерживать чувство насыщения. Чтобы легче отслеживать питательность пищи и настроить свой рацион, стоит использовать специальные приложения и вести журнал потребленной пищи.

Дайте себе время, чтобы разобраться в теме

При подсчете макроэлементов сосредоточьтесь на общем прогрессе, а не на ежедневных колебаниях. Используйте данные, чтобы улучшать свои пищевые выборы в течение длительного времени и обратите внимание на средние показатели жира и физической активности, а также оцените результаты в течение первых 5-6 недель.

Помните, что ваш организм перерабатывает питательные вещества индивидуально, а потому не стоит полагаться на точные цифры на этикетках. Учтите, что многие факторы, такие как гидратация, сон, гормоны и стресс, также влияют на ваше самочувствие. Поэтому, вместо того чтобы паниковать, найдите свою исходную точку и работайте в пределах, которые подходят именно вам.

Однако, если вы испытываете трудности, обратитесь к врачу или диетологу за помощью. Помните, что ваше здоровье - это долгосрочная инвестиция, которая требует внимания ко всему, что вас окружает.

