Эффективное упражнение для похудения: что следует сделать перед завтраком
Утренние тренировки натощак имеют много преимуществ для здоровья и физической формы. Они помогают лучше тренироваться, сжигать больше жира, улучшают внимание, способствуют здоровому выбору в течение дня и даже улучшают сон.
Чтобы постепенно войти в форму, начните с простой активности, а именно с танцев. Почему танцы помогают настроить день на позитивный лад и какую пользу они могут оказать здоровью, рассказали в Eat This, Not That.
Танцы вместо зарядки
Танцы можно использовать как утреннюю зарядку, поскольку 10 минут движения сжигают около 60 калорий. Они улучшают работу сердца, легких, координацию, настроение и помогают контролировать вес. Танцы также укрепляют мышцы и повышают самооценку. Кроме того, исследования показывают, что они не менее эффективны, чем бег или велосипед.
Внедрение в распорядок дня
Начните утро с движения - это зарядит вас энергией и поднимет настроение. Включите любимую песню продолжительностью 3-5 минут и просто подпрыгивайте на месте. Такое простое упражнение усиливает кровообращение, тренирует икры и создает позитивный настрой на весь день. Танцы или другие движения утром помогут настроиться на продуктивный день с хорошими эмоциями.
Выбор для людей в пожилом возрасте
Утренние танцы помогают улучшить равновесие, память и предотвратить возрастные изменения. Они эффективнее обычных упражнений, так как включают запоминание новых движений и изменения ритма. Это тренирует тело и мозг, что полезно для долголетия. Поэтому, попробуйте добавить танцы в свое утро для получения энергии и здоровья.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как похудеть без жестких запретов.
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