Потеря веса, которая вас удивит: как похудеть без жестких запретов

Некоторые общие советы для похудения могут быть не такими эффективными, как кажется. Например, даже здоровые продукты могут быть недостаточно сытными и приводить к перееданию, а использование весов может иметь непредвиденные последствия.

Слишком много часов без физических упражнений и полное исключение обработанной пищи из рациона не помогут вам достичь ваших целей. Что именно может улучшить ваши результаты и какие советы могут способствовать похудению, рассказали в Eat This, Not That.

Прислушивайтесь к себе, а не к цифрам на весах

Частое взвешивание может быть стрессовым, ведь вес тела может колебаться в течение дня и недели. Вместо того чтобы сосредотачиваться на цифрах, лучше обращать внимание на то, как вы себя чувствуете, какой ваш уровень энергии и какое ваше настроение. Это поможет достичь длительных результатов без стресса.

Выполняйте разнообразные тренировки

Чтобы похудеть, стоит варьировать интенсивность и типы тренировок, а не выполнять одно и то же каждый день в течение недель. Мышцы быстро адаптируются к привычным нагрузкам, а потому важно менять распорядок и уровень интенсивности. Это поможет избежать плато и обеспечить заметные результаты.

Ешьте продукты с большим содержанием жидкости, которые отлично насыщают

Пища с низким содержанием жидкости, как авокадо или орехи, хотя считается полезной, однако может занимать меньше места в кишечнике и привести к перееданию. Чтобы избежать этого, комбинируйте такие продукты с сочными или низкокалорийными фруктами и овощами для лучшего насыщения. Например, сочетайте арахисовое масло с сельдереем или добавьте овощи и бобы к чили.

Готовьте здоровые завтраки

Чтобы похудеть, попробуйте включить больше белка в первый прием пищи. Это помогает повысить обмен веществ, сохранить мышечную массу и уменьшить тягу к еде. Кроме того, высокое содержание белка в начале дня может уменьшить стресс и повысить уровень энергии.

Не исключайте из рациона блюда, которые вы любите

Не лишайте себя всего, что любите, ведь это может остановить ваше похудение. Когда вы исключаете из рациона любимую пищу, это может увеличить вашу тягу к ней и привести к перееданию. Ешьте любимые блюда в умеренных количествах, чтобы избежать таких ситуаций.

Не ешьте одинаковое количество пищи

Если вы сокращаете калории для похудения, ваш метаболизм может замедлиться, чтобы сохранить жир. Чтобы поддерживать потерю веса, важно увеличить потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это поможет активизировать метаболизм и способствовать эффективному сжиганию калорий.

Не пытайтесь слишком сокращать калории

Быстрая диета с очень низким калорийным содержанием обычно не является устойчивой в долгосрочной перспективе. Вы можете быстро потерять вес, однако остается большой риск возвращения лишних килограммов или даже набора нового веса. Поэтому, лучше сосредоточиться на сбалансированном питании для достижения стабильных результатов.

Не покупайте продукты на голодный желудок

Не покупайте продукты на голодный желудок, чтобы избежать необдуманных выборов. Голодание может побудить вас к покупке высококалорийной пищи. Однако, завтрак или легкий перекус перед покупками помогут вам сделать лучший выбор и сохранить деньги.

Не оправдывайте себя

Не оправдывайте себя каждый раз, когда вы откладываете работу над похудением. С каждым разом, когда вы отказываетесь от своего плана, вы уменьшаете шансы на успех и отдаляетесь от изменений. Будьте честными перед собой и последовательно придерживайтесь своих целей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, сколько времени может потребоваться для похудения.

