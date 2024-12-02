Эффективность 99%: вакцина от ВИЧ прошла финальную фазу тестирования в США

В США завершена финальная фаза клинических исследований новаторской вакцины против ВИЧ, которая продемонстрировала чрезвычайную эффективность – 99%. Вакцина Ленокапавир разработана на основе технологии мРНК, ранее обеспечившей успех в создании вакцин против COVID-19.

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Об этом сообщил американский исследовательский университет Emory University. Его специалисты совместно с международными партнерами из других научных центров разрабатывали эту вакцину.

В исследовании приняли участие сотни добровольцев из разных возрастных и социальных групп, что гарантирует репрезентативность результатов.

Ленокапавир – это препарат в виде инъекций, и предназначен для введения только дважды в год. Ключевым элементом тестирования стало подтверждение его безопасности и эффективности.

Испытания показали способность вакцины стимулировать иммунную систему к выработке специфических антител, блокирующих распространение вируса в организме.

Новый подход, использованный в разработке вакцины, позволяет адаптировать ее к разным штаммам вируса, что особенно важно, учитывая его генетическую изменчивость. Исследования показали, что две инъекции Ленакапавира в год снижают риск новой ВИЧ-инфекции на 96%.

"Невероятно видеть такие высокие уровни эффективности – почти 100% – в инъекционных препаратах, которые люди должны принимать только каждые шесть месяцев. Это значительный и глубокий прогресс в медицине, особенно для людей, чьи обстоятельства не позволяют им принимать ежедневные пероральные лекарства, а также для тех, кто принадлежит к группам населения, непропорционально пострадавшим от ВИЧ", – говорит Коллин Келли, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования и профессор Школы медицины Университета Эмори.

Ученые отмечают, что эта технология может также открыть путь к борьбе с другими хроническими инфекциями.

По словам руководителей исследования, успех вакцины является значительным шагом в преодолении глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа. Хотя вакцине еще предстоит пройти процесс регуляторного утверждения, ее потенциал уже вызвал волну оптимизма среди врачей и общественных активистов.

Как сообщал OBOZ.UA, ученым удалось полностью вылечить от ВИЧ уже шестого человека с помощью пересадки костного мозга. Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных молодые люди в возрасте до 30 лет.

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