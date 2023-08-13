Ученым удалось полностью вылечить от ВИЧ уже шестого человека

50-летнему мужчине, получившему прозвище "женевский пациент", удалось полностью преодолеть вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Он стал шестым человеком в мире, который смог вылечиться от этой болезни после пересадки костного мозга.

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Об этом сообщило издание France24. Отмечается, что ВИЧ мужчине был диагностирован в 1990 году. С тех пор до ноября 2021 года он принимал антиретровирусные препараты. Однако после трансплантации костного мозга врачи посоветовали ему прекратить лечение.

Через 20 месяцев после прекращения приема препаратов, уменьшающих количество ВИЧ в крови, врачи Женевского университета не обнаружили следы вируса в его организме. И хотя медики не исключают, что он может вернуться, сейчас они констатируют, что "женевский пациент" находится в состоянии длительной ремиссии.

Ученый из французского Института Пастера Асьер Саэз-Цирион заявил, что если через 12 месяцев не нашли никаких признаков вируса в крови, то есть "большая вероятность того, что его невозможно будет обнаружить" в будущем. Хотя пациент сейчас не болеет ВИЧ, однако и дальше находится под пристальным наблюдением исследователей, чтобы изучить лечение этой болезни.

Напомним, предыдущие 5 пациентов, которые считаются вылеченными от ВИЧ из: Берлина, Лондона, Дюссельдорфа, Нью-Йорка и Сити-оф-Хоуп. Первым человеком в мире, излечившимся от ВИЧ, стал "берлинский пациент" Тимоти Браун. В 2020 году он умер от лейкемии.

Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных – молодые люди в возрасте до 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в январе 2022 года журнал Nature Communications опубликовал статью с результатами работы американских ученых, которые сделали еще один шаг к тому, чтобы вылечить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Они провели исследование, в ходе которого сумели очистить клетки, где обычно вирус находится в спящем состоянии;

– в 2021 году ученые из Лаборатории иммунорегуляции NIAID провели эксперимент с вакциной против ВИЧ, основанный по технологии двух высокоэффективных вакцин против COVID-19 на мышах и приматах. Результат бустерной вакцинации показал результат снижения риска заражения до 79% в отличие от непривитых животных.

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