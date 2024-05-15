Эффективные домашние средства для успокоения боли в горле

Боль в горле и сухой кашель – это незначительные проблемы со здоровьем, обычно не требующие обращения к врачу. Боль в горле характеризуется раздражением, перением и болезненным глотением.

Несмотря на то, что боль в горле обычно длится всего несколько дней, она может быть болезненной и раздражительной для пациента. К счастью, есть домашние средства, которые могут помочь успокоить боль и зуд. Мы приготовили для вас их список.

Полоскание горла смесью пищевой соды и соли

Хотя полоскание горла соленой водой является самым популярным домашним средством, раствор из пищевой соды, соли и теплой воды может облегчить боль в горле. Это потому, что раствор пищевой соды помогает предотвратить размножение бактерий и грибков.

Сделайте раствор из одного стакана теплой воды из 1/4 чайной ложки соды и щепоткой соли. Полощите горло каждые три часа.

Яблочный уксус помогает предотвратить распространение бактерий.

Яблочный уксус обладает антибактериальными свойствами, которые делают его эффективным против бактерий в горле. Благодаря своей кислотной природе уксус помогает расщеплять слизь в горле и предотвращает распространение бактерий.

Растворите две столовых ложки уксуса в одном стакане воды. Прополощите горло, а затем сделайте небольшой глоток. Повторяйте процедуру каждые два часа.

Вдыхание пары ромашкового чая успокаивает боль в горле

Ромашковый чай обладает превосходными противовоспалительными, антиоксидантными и вяжущими свойствами, что делает его эффективным средством для успокоения боли в горле и простуды.

Несколько исследований показывает, что вдыхание паров ромашкового чая помогает облегчить простуду и боль в горле. Чашка ромашкового чая также может помочь стимулировать иммунную систему и бороться с инфекцией, вызвавшей боль в горле.

Мед полезен при сухом кашле

Мед – одно из самых распространенных домашних средств для облегчения зуда и боли, возникающих при боли в горле. Исследования также показывают, что мед действует лучше, чем противокашлевые препараты при ночном кашле.

Вы можете пить мед с чаем или смешать ложку меда с щепоткой куркумы. Делайте это каждые четыре часа для быстрого облегчения.

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