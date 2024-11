Эффективные советы, которые ускоряют потерю жира: что делать во время тренировок

Чтобы сжигать жир, важно стремиться к 75-90% от максимальной нагрузки во время тренировки. Это поможет активировать метаболизм и поможет телу адаптироваться к требованиям тренировки.

Вы можете использовать упражнения в любом стиле, такие как HIIT, силовые или бокс и даже короткие сеты, которые также будут эффективными. В Eat This, Not That поделились некоторыми советами, которые ускорят похудение и улучшат эффект от вашей тренировки.

Движения для похудения

Тренировки всего тела эффективно сжигают жир, ведь чем больше мышц работает, тем больше энергии расходуется. В частности, бокс с тенью активирует икры, ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия и мышцы кора, создавая стабильную платформу для боксерских комбинаций. Вы можете тренироваться дома, не нуждаясь в специальном оборудовании. Для этого вам стоит выполнить три элемента из бокса и две силовые для быстрого сжигания жира.

Апперкоты в стойке в православном стиле. Быстрые апперкоты эффективно прорабатывают мышцы живота и плечи. Таким образом вы чувствуете напряжение в прессе и горение в плечах. Комбинация ударов. Попробуйте сменить руку для проработки ударов, чтобы равномерно нагружать обе стороны тела. Выполняйте удары, задействуя все тело для максимальной эффективности. V-Slips (снизу). Это упражнение тренирует умение уклоняться на ринге и развивает ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия и пресс. Это ключевое упражнение для улучшения реакции и укрепления мышц. Становая тяга. Если у вас нет гантелей, вы можете использовать эспандеры. Они отлично проработают ягодицы - одну из самых больших групп мышц. Отжимания с рядами. Добавьте тягу к отжиманиям, чтобы одновременно прокачать руки, грудь и плечи. Это простой способ сделать упражнение более комплексным и эффективным.

Питание после тренировок

Для восстановления после тренировки выберите продукты с высоким содержанием питательных веществ. Это могут быть овощи, шоколадно-арахисовый смузи, мясо или яйца. Кроме того, для поддержания бодрости, избегайте обработанной пищи.

