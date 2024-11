Эффективные трюки по фитнесу, которые продлевают продолжительность жизни

Для людей зрелого и пожилого возраста, падения и травмы могут существенно повлиять на качество жизни и приводить к осложнениям, что приближает к смертности. Однако, включение упражнений для укрепления стабильности нижней части тела, может значительно снизить риск появления травм.

Видео дня

Так какие же движения во время тренировок необходимы для поддержания баланса и продолжения активной жизни? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Одностороннее движение нижней части тела

Односторонние упражнения для нижней части тела улучшают равновесие, координацию и укрепляют мышцы ног. Они также помогают выявить и исправить мышечный дисбаланс, повышая стабильность и снижая риск падений в повседневной жизни. Для лучших результатов, выполняйте 2-3 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу 2-3 раза в неделю.

Приседания с мячом

Односторонние приседания с мячом укрепляют ноги и ягодицы, что особенно важно для стабильности и предотвращения травм. Для выполнения упражнения, прислоните мяч к стене и слегка наклонитесь назад. Согните одну ногу, опускаясь в приседания, сохраняя спину на мяче. Повторите 10-15 раз на каждую ногу для лучшего результата.

Болгарские раздельные приседания

Встаньте задней ногой на скамью или стул, а переднюю поставьте на расстояние 60-90 см. Опускайте тело вниз, держа колено на передней ноге согнутым, а затем поднимитесь. Выполните 2-3 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу. Для более сложного варианта добавьте гантели.

Становая тяга с гантелями одной ногой

Для укрепления ног и стабильности попробуйте односторонний подъем ноги. Встаньте на одну ногу, держа по гантели в каждой руке. Поднимите другую ногу назад и наклонитесь вперед в бедрах, держа спину прямой. Сделайте 2-3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие трюки помогают быстрее сжигать жир.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.