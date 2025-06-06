Эффективный напиток: что выпить после тренировки для стимуляции роста мышц

Наращивание мышечной массы требует не только интенсивных тренировок, но и грамотного подхода к питанию. Особенно важно правильно подпитать организм после физических нагрузок, чтобы запустить процессы восстановления и роста мышц.

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Один питательный напиток может существенно повлиять на эффективность ваших усилий в зале. Издание eatthis.com обратилось к диетологу Эми Гудсон, чтобы узнать, какой перекус лучше всего способствует росту мышц после тренировки.

Что же лучше всего съесть после тренировки для стимуляции роста мышц?

И вот ответ – смузи с высоким содержанием калорий! Именно его Эми Гудсон называет идеальным выбором для восстановления после физических нагрузок. После завершения тренировки организм нуждается в трех основных вещах – пополнении энергетических запасов, восстановлении тканей и гидратации.

Углеводы для энергии

Фрукты и мёд, которые входят в состав смузи, помогают компенсировать потерю гликогена – главного источника энергии во время физических упражнений.

"Углеводы способствуют высвобождению инсулина, который, в свою очередь, транспортирует аминокислоты к мышечным клеткам для их восстановления и роста", – объясняет Гудсон.

Белок для восстановления

Чтобы мышцы могли регенерироваться и становиться больше, нужен качественный белок.

"Греческий йогурт и молоко – отличные источники белка. Они поставляют те аминокислоты, которые необходимы для построения мышечной ткани", – добавляет эксперт.

Гидратация

Смузи на основе фруктов не только питательный, но и помогает организму вернуть водный баланс.

"Молоко на 90% состоит из воды, поэтому оно прекрасно подходит как основа для послетренировочного напитка", – подчеркивает она.

А как насчет жиров?

Добавление в смузи ложки натуральной арахисовой пасты не только обогащает его калориями, но и обеспечивает организм полезными жирами.

"Жир помогает усваивать жирорастворимые витамины и замедляет усвоение углеводов, что способствует более стабильному высвобождению энергии", – отмечает Гудсон.

И напоследок - еще одно весомое преимущество

Такой смузи содержит большое количество витаминов, антиоксидантов и минералов, которые положительно влияют на общее состояние организма и процесс восстановления.

"Это не просто вкусная, но и функциональная закуска после физической нагрузки", – заключает диетолог.

Рецепт питательного смузи после тренировки для роста мышц

1 стакан (около 240 мл) цельного молока

½ стакана греческого йогурта

1 спелый банан

½ стакана замороженных ягод (клубники, черники, малины)

1 ст. л. натуральной арахисовой пасты

1 ст. л. меда

Кубики льда (по желанию)

"Этот смузи содержит идеальное сочетание белков, углеводов и полезных жиров, поэтому прекрасно подходит для восстановления мышц после тренировки. К тому же он очень вкусный и легко адаптируется под любые вкусовые предпочтения или диетические потребности", – подчеркивает Эми Гудсон.

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