Эффективный напиток: что выпить после тренировки для стимуляции роста мышц
Наращивание мышечной массы требует не только интенсивных тренировок, но и грамотного подхода к питанию. Особенно важно правильно подпитать организм после физических нагрузок, чтобы запустить процессы восстановления и роста мышц.
Один питательный напиток может существенно повлиять на эффективность ваших усилий в зале. Издание eatthis.com обратилось к диетологу Эми Гудсон, чтобы узнать, какой перекус лучше всего способствует росту мышц после тренировки.
Что же лучше всего съесть после тренировки для стимуляции роста мышц?
И вот ответ – смузи с высоким содержанием калорий! Именно его Эми Гудсон называет идеальным выбором для восстановления после физических нагрузок. После завершения тренировки организм нуждается в трех основных вещах – пополнении энергетических запасов, восстановлении тканей и гидратации.
Углеводы для энергии
Фрукты и мёд, которые входят в состав смузи, помогают компенсировать потерю гликогена – главного источника энергии во время физических упражнений.
"Углеводы способствуют высвобождению инсулина, который, в свою очередь, транспортирует аминокислоты к мышечным клеткам для их восстановления и роста", – объясняет Гудсон.
Белок для восстановления
Чтобы мышцы могли регенерироваться и становиться больше, нужен качественный белок.
"Греческий йогурт и молоко – отличные источники белка. Они поставляют те аминокислоты, которые необходимы для построения мышечной ткани", – добавляет эксперт.
Гидратация
Смузи на основе фруктов не только питательный, но и помогает организму вернуть водный баланс.
"Молоко на 90% состоит из воды, поэтому оно прекрасно подходит как основа для послетренировочного напитка", – подчеркивает она.
А как насчет жиров?
Добавление в смузи ложки натуральной арахисовой пасты не только обогащает его калориями, но и обеспечивает организм полезными жирами.
"Жир помогает усваивать жирорастворимые витамины и замедляет усвоение углеводов, что способствует более стабильному высвобождению энергии", – отмечает Гудсон.
И напоследок - еще одно весомое преимущество
Такой смузи содержит большое количество витаминов, антиоксидантов и минералов, которые положительно влияют на общее состояние организма и процесс восстановления.
"Это не просто вкусная, но и функциональная закуска после физической нагрузки", – заключает диетолог.
Рецепт питательного смузи после тренировки для роста мышц
- 1 стакан (около 240 мл) цельного молока
- ½ стакана греческого йогурта
- 1 спелый банан
- ½ стакана замороженных ягод (клубники, черники, малины)
- 1 ст. л. натуральной арахисовой пасты
- 1 ст. л. меда
- Кубики льда (по желанию)
"Этот смузи содержит идеальное сочетание белков, углеводов и полезных жиров, поэтому прекрасно подходит для восстановления мышц после тренировки. К тому же он очень вкусный и легко адаптируется под любые вкусовые предпочтения или диетические потребности", – подчеркивает Эми Гудсон.
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