Йогурт против талии: незаметные ловушки 'здорового' перекуса

Йогурт часто воспринимается как идеальная здоровая пища – легкая, питательная и полезная для пищеварения. Но несмотря на свою репутацию, этот продукт может содержать скрытую опасность для вашей фигуры.

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Некоторые виды йогурта способны незаметно способствовать набору веса, особенно если не обращать внимание на состав. Издание eatthis.com опубликовало шесть распространенных ошибок, которые могут свести на нет пользу даже лучшего йогурта.

"Йогурт в основном ассоциируется с улучшением кишечной флоры через пробиотики. Эти живые микроорганизмы способствуют росту полезных бактерий в пищеварительном тракте, что помогает организму бороться с вредной микрофлорой, улучшает усвоение питательных веществ, нормализует пищеварение и даже может положительно влиять на иммун. контролем веса", – объясняет диетолог Джеки Германсон.

Однако йогурт не всегда работает в пользу стройности. В некоторых случаях он может даже способствовать увеличению жировых отложений в зоне талии.

Чрезмерное количество сахара

Многие популярные виды йогурта содержат большую дозу добавленного сахара, что превращает "здоровый перекус" в скрытую угрозу для фигуры.

"В некоторых йогуртах содержится значительное количество добавленного сахара, что сводит на нет всю пользу. Избыточный сахар в рационе со временем способствует набору лишнего веса, размножению патогенных бактерий в кишечнике и ухудшению состояния зубов", – отмечает Германсон.

Большое количество насыщенных жиров

Некоторые йогурты, особенно традиционные или жирные, могут содержать большую часть насыщенных жиров, которые вредны не только для фигуры, но и для сердечно-сосудистой системы.

"Повышенное содержание насыщенных жиров – еще одна проблема, связанная с некоторыми йогуртами. Регулярное употребление таких продуктов повышает риск сердечных заболеваний, поэтому рекомендую выбирать варианты с низким содержанием жира", – говорит Германсон.

Ароматизированные варианты часто содержат вредные ингредиенты.

Йогурты с разными вкусами часто содержат в составе подсластители, красители и химические ароматизаторы. И хотя они удобны для быстрого перекуса, на самом деле такие варианты далеко не самые лучшие.

Кориан Яндел, тренер по здоровому образу жизни, отмечает: "Йогурты с наполнителями – удобные, ведь у них уже есть фрукты или другие добавки. Но это не всегда делает их полезным выбором".

Лучше потратить немного больше времени и выбрать простой йогурт без примесей, к которому можно добавить что-нибудь полезное собственноручно.

Неправильные добавки могут свести пользу на нет

Даже если вы приобретаете натуральный йогурт без добавленного сахара, польза от него может быть нивелирована тем, что вы к нему добавляете. К примеру, гранола с высоким содержанием сахара или шоколадная крошка – не лучший вариант.

Яндели советует смешивать йогурт со свежими или замороженными фруктами, орехами, семенами или небольшим количеством меда. Также можно приготовить домашнюю гранолу, например, с клюквой и апельсином.

Замороженный йогурт – не здоровая альтернатива

Замороженный йогурт долгое время считался лучше мороженого, но не стоит недооценивать количество сахара, которое он содержит. Часто в него добавляют сахар еще до замораживания, чтобы придать текстуру, похожую на мороженое.

Кроме того, его подают с разными топингами и сладостями – от карамели до сладких хлопьев – которые существенно увеличивают калорийность блюда.

Вы игнорируете растительные альтернативы

В последние годы популярность набирают растительные йогурты – из кокосового, миндального или соевого молока. Они не только более полезны для окружающей среды, но и часто содержат меньше жира.

По информации Healthline, такие варианты могут лучше влиять на вес, чем традиционные молочные йогурты, хотя имеют меньше кальция. Следует следить, чтобы его поступление в организм обеспечивалось из других источников.

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